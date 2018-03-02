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ОБСЄ знайшла фургон з "вантажем 200" на окупованій частині Донбасу
|Суспільство | 02-03-2018, 10:11
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|Міжнародні спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ виявили біля окупованої РФ Амвросіївки у Донецькій області фургон з написом "Вантаж 200".
Про це йдеться у звіті організації за період з 1 березня.
"Біля населеного пункту Амвросіївка (непідконтрольна уряду, 56 км на південний схід від Донецька) спостерігачі бачили білий фургон з табличками "ДНР", на лобовому склі якого був знак з написом "Вантаж 200" російською мовою", - наголосили спостерігачі.
У повідомленні сказано, фургон рухався на південний схід по дорозі Т0507, маршрут якого пролягає через Донецьк-Макіївка-Харцизьк-Іловайськ-Амвросіївка-Успенки.
Також наголошується, що 28 лютого відвідали чотири райони, які не контролюються українським урядом.
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