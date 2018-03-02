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Ветерани АТО прийшли до ФФУ вимагати новий договір та відставки віце-президента Костюченка

Суспільство | 02-03-2018, 10:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    
Президент ФФУ Андрій Павелко зустрінеться з представниками Федерації футболу учасників АТО 6 березня.
Сьогодні до Будинку футболу прийшли близько 200 ветеранів АТО, які вимагають зустрічі з президентом Федерації футболу України (ФФУ) Андрієм Павелком. Про це повідомляє Укрінформ.

Головна вимога – пролонгація договору між ФФУ та Федерацією футболу учасників АТО та надання асоційованого членства Федерації учасників АТО у ФФУ. У листі до Андрія Павелка керівництво Федерації футболу учасників АТО занепокоєне тим, що з боку ФФУ, зокрема з боку першого віце-президента Вадима Костюченка, ігноруються усі прохання щодо нового договору. Без цього договору зривається новий сезон Ліги учасників АТО. Мало того, ФФУ планує утворити власний «Відкритий чемпіонат Героїв АТО».


Серед інших вимог Федерації футболу учасників АТО: «звільнення або, як мінімум, відсторонення від українського футболу з посади першого віце-президента ФФУ Вадима Костюченк, як людину недостойну і дискредитовану» та «направити клопотання Міністерству молоді та спорту України щодо внесення регулярного чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на «КУБОК ГЕРОЇВ АТО» до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік, де організатором змагань є Федерація футболу учасників АТО».


Федерація футболу учасників АТО вимагає «припинити дії керівництва ФФУ по розколу та політизації українського футболу, створенню фейкових організацій і федерацій та заміни професіоналів на політиків». А також попереджає президента ФФУ «в разі не вирішення Вами вищевказаних вимог в найкоротші терміни, залишаємо за собою право в будь-який допустимий спосіб захистити права учасників АТО по забезпеченню їх програмою реабілітації і адаптації, а відповідальність за наслідки покладатимемо на Вас особисто».

Згодом стало відомо, що президент ФФУ Андрій Павелко зустрінеться з представниками Федерації футболу учасників АТО 6 березня.
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