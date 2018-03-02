Держдеп назвав заяви Путіна доказом порушень договору РСМД Суспільство | 02-03-2018, 10:14 0 71 Вашингтон вважає, що заяви президента РФ Володимира Путіна про розробки новітніх ракетно-ядерних систем свідчать про порушення Росією договору про скорочення ракет середньої та малої дальності (РСМД).

З такою заявою виступила у четвер речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає власний кореспондент Укрінформу.



"Там були деякі з них, які не відповідають положенням договору про скорочення РСМД. Це саме та сфера, яка нас особливо хвилює", - прокоментувала речниця Держдепу занепокоєння США щодо промови президента РФ у четвер.





Вона підкреслила, що Росія з 2014 року порушує положення цього договору.



"Вони розробляють крилаті ракети наземного базування середнього радіусу дії, прямо порушуючи договір РСМД", - уточнила Науерт.



Представник зовнішньополітичного відомства також зауважила, що це питання зараз широко обговорюється в міністерствах і відомствах США, не тільки в Державному департаменті.





Крім того, вона поінформувала, що деякі оголошені Путіним розробки стали новою інформацією для американської сторони, за іншими велося спостереження протягом певного часу. Науерт також звернула увагу на те, що представлена анімація демонструвала удари російської зброї по американській території. За її словами, такі заяви з боку російського лідера викликають жаль.



"Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені", – зауважила речниця Державного департаменту США.