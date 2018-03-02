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Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на нацменшини

Суспільство | 02-03-2018, 10:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    
В Україні «розпочали брутальну атаку» проти національних меншин, про що свідчить рішення КСУ щодо невідповідності Конституції закону «про засади державної мовної політики»,
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає "Радіо Свобода".

«Український уряд поставив перед собою два націоналістичні завдання - перше: щоб нацменшини не могли вчитися, друге: щоб не мали можливості розмовляти рідною мовою», - сказав Сійярто.

На думку урядовця, ознаками того, що нацменшини «стали мішенню» є події довкола «мовного закону», а також підпалу офісу Товариства угорської культури на Закарпатті.

«А зараз скасовують закон, який забезпечує можливість, щоб нацменшини могли вживати власну мову. У правовій державі не відбуваються речі, які мають місце в Україні», – сказав Сійярто.

Він заявив, що в так званому «законі Ківалова-Колесніченка» допустима межа вживання мови нацменшин починалася з десяти відсотків, а в новому законопроекті депутати «хочуть прив’язати до 33-х відсотків», сказав Сійярто.

Окрім того, глава МЗС Угорщини знову підтвердив, що його країна "не підтримуватиме євроатлантичних зусиль Києва, доки не буде налагоджено ситуацію із правами нацменшин".


Як повідомлялося, Угорщина вже вдруге заблокувала проведення засідання Комісії Україна-НАТО на міністерському рівні через претензії до мовної статті українського закону про освіту.

Будапешт вважає, що норма закону щодо державної мови освіти в Україні порушує права угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.
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