Harley-Davidson у 2019 році випустить електричний мотоцикл Суспільство | 02-03-2018, 10:21 0 93 Американська компанія Harley-Davidson купила частку фірми Alta Motors, яка протягом восьми років займається випуском электроциклов.

Як повідомляє USA Today, головний виконавчий директор Harley-Davidson Мет'ю Леватич заявив, що його компанія розраховує почати продаж свого першого покоління мотоциклів на електричній тязі в 2019 році.



"Раніше в цьому році ми оголосили стратегію подальшого розвитку на найближчі 10 років і підтвердили прихильність досягненню мети створити наступне покоління мотоциклів Harley-Davidson в тому числі за рахунок агресивного інвестування в технології електромобілів", - зазначив Леватич.



Обсяг інвестицій в операції не розкривається.



Alta Motors, що представляє собою стартап, базується в штаті Каліфорнія і випускає головним чином спортивні легкі электроцикли. Наприклад Redshift MXR здатний проїхати 96,6 км без підзарядки акумулятора. Його повна зарядка займає від півтори до трьох годин.