|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус
|Суспільство | 02-03-2018, 10:21
| 0 113
|
|Землетрус магнітудою 6 стався в п'ятницю, 2 березня, в акваторії моря Банда в східній частині Індонезії.
Про це передають "Подробности" з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр.
"Епіцентр знаходився в 272 км на захід від міста Туал з населенням близько 40 тисяч осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 151 км", - йдеться в повідомленні.
Інформації щодо руйнувань, жертв чи постраждалих поки не надходило.
|
|