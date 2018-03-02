Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус Суспільство | 02-03-2018, 10:21 0 113 Землетрус магнітудою 6 стався в п'ятницю, 2 березня, в акваторії моря Банда в східній частині Індонезії.

Про це передають "Подробности" з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр.



"Епіцентр знаходився в 272 км на захід від міста Туал з населенням близько 40 тисяч осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 151 км", - йдеться в повідомленні.





Інформації щодо руйнувань, жертв чи постраждалих поки не надходило.