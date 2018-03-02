   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 02/03/2018 2 березня: народний календар і астровісник...>> У Флориді вчені виявили масове підводне кладовище індіанців...>> Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус...>> Harley-Davidson у 2019 році випустить електричний мотоцикл...>> Потерпілим на виробництві збільшили розмір страхових виплат...>> Порошенко помилував засуджену до довічного ув'язнення жінку...>> 2 березня. Пам’ятні дати...>> ФБР проводить перевірку фінансових операцій Іванки Трамп – CNN...>> Європарламент підтримав введення санкцій проти Польщі...>> Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на нацменшини...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія...
 >>> 
Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі...
 >>> 
Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Порошенко помилував засуджену до довічного ув'язнення жінку...
02-03-2018, 10:19  >>> 
Суд дозволив ГПУ заочне розслідування щодо Поклонської...
02-03-2018, 09:53  >>> 
В Україні торік виявлено майже 350 фактів торгівлі людьми - Князєв...
28-02-2018, 13:25  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Як уникнути переохолодження та обмороження: Супрун дала поради...
02-03-2018, 09:54  >>> 
1 березня - Всесвітній день імунітету...
02-03-2018, 09:45  >>> 
Захворюваність на ГРЗ серед львів’ян не перевищує епідемічного порогу...
26-02-2018, 14:03  >>> 

2 березня: народний календар і астровісник

Суспільство | 02-03-2018, 10:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    
Кого з мішка випускає свята Агнешка; чи зміниться Діва і за ким сьогодні треба пильнувати.
У другий день березня Церква згадує Феодора мовчазного, Печерського, що в Дальніх печерах, а також праведної Маріамни, сестри апостола Пилипа, християнської проповідниці. Феодор прославився подвигом мовчання, за що сподобився дару чудотворіння, на собі переконавшись у доцільності прислів’я: «Мовчання – золото, а слово – срібло».

Католики цього дня вшановують святу Агнешку, яка, за народними повір’ям, випускає з мішка жайвора. А жайвір, у свою чергу, випускає з дзьоба весну. Жайвір в усіх слов’янських народів асоціювався з чистотою і весною; він – Божа птаха й сповідується Богові. За народною легендою, він разом із ластівкою виймав терня з вінка розіп’ятого Христа. Цікаво, що за тією ж легендою, на зиму жайвір начебто перетворюється на мишу. Втім, сама Агнеса Чеська (між іншим королівська донька) відома своєю благодійністю і справами милосердя; вона вважається однією з головних святих покровительок Чехії.

За сьогоднішнім днем передбачали косовицю. А ще казали: «Вночі марець тріщить, а вдень плющить», або: «Баба сказала: «Перебула січень, а на марець виставлю палець» - та й у марті змерзла», «У березні кожух і без ґудзиків теплий».

Іменинники сьогодні Федір, Михайло, Павло, Анна.

Сьогодні 15-ий і 16-ий місячні дні, повномісяччя у Діві. Але якщо вчора вона була сувора, педантична і незворушна, то сьогодні – вітряне непосидюче дівчисько. Все буде трішки гіпертрофовано: емоції, репліки, біль. Все трішечки гостріше, а добряче вдаритися можна буде й за круглий стіл. Виникає ризик травм, поломок, аварій. Опозиція до Меркурія спонукатиме до певної таємничості, секретності, але дивіться, не сплутайте кулуари з будуаром! Не дивуйтеся сваркам, образам та іншим «пристрастям» – Великий піст триває. В критичній ситуації «рятівним колом» може стати великодушність. Так, і пильнуйте за домашніми улюбленцями – вони можуть додати сьогодні клопотів.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: –20,9; а найтеплішим у 1995 - +13,7.
   Новини по темі: Суспільство
2 березня: народний календар і астровісник...
02-03-2018, 10:24  >>> 
У Флориді вчені виявили масове підводне кладовище індіанців...
02-03-2018, 10:22  >>> 
Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус...
02-03-2018, 10:21  >>> 
Harley-Davidson у 2019 році випустить електричний мотоцикл...
02-03-2018, 10:21  >>> 
Потерпілим на виробництві збільшили розмір страхових виплат...
02-03-2018, 10:20  >>> 
2 березня. Пам’ятні дати...
02-03-2018, 10:18  >>> 
Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на нацменшини...
02-03-2018, 10:15  >>> 
   АктуальноАктуально
ФБР проводить перевірку фінансових операцій Іванки Трамп – CNN...
02-03-2018, 10:17  >>> 
Європарламент підтримав введення санкцій проти Польщі...
02-03-2018, 10:16  >>> 
Держдеп затвердив постачання Javelin в Україну на $47 млн...
02-03-2018, 10:10  >>> 
   ПолітикаПолітика
Янукович дасть чергову прес-конференцію в Москві...
28-02-2018, 13:18  >>> 
Молоді націоналісти вшанували пам’ять жертв окупацій в Гуті Пеняцькій...
26-02-2018, 14:09  >>> 
Facebook придумав, як боротися з незаконною політичною агітацією...
20-02-2018, 09:50  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Україна попередила ЄС про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу...
02-03-2018, 09:59  >>> 
Україні без пільгової програми МВФ загрожують серйозні проблеми - Йованович...
02-03-2018, 09:52  >>> 
Порошенко підписав закон про кредитний реєстр НБУ...
02-03-2018, 09:51  >>> 
   СуспільствоСуспільство
2 березня: народний календар і астровісник...
02-03-2018, 10:24  >>> 
У Флориді вчені виявили масове підводне кладовище індіанців...
02-03-2018, 10:22  >>> 
Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус...
02-03-2018, 10:21  >>> 
   ВладаВлада
Кубів хоче змінити механізм відбору керівників найбільших держпідприємств...
28-02-2018, 13:22  >>> 
Порошенко сьогодні скликає прес-конференцію...
28-02-2018, 13:17  >>> 
Порошенко звільнив Романова з посади голови Укроборонпрому...
13-02-2018, 10:58  >>> 
   КультураКультура
Львівська міська рада оголосила конкурс на проведення та облаштування Великоднього ярмарку...
02-03-2018, 09:36  >>> 
Презентація книги Богдана Жолдака "Під зіркою Лукаша"...
02-03-2018, 09:30  >>> 
Венеція – стан душі»: у Палаці Потоцьких презентували виставку...
26-02-2018, 14:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:24 2 березня: народний календар і астровісник
10:22 У Флориді вчені виявили масове підводне кладовище індіанців
10:21 Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус
10:21 Harley-Davidson у 2019 році випустить електричний мотоцикл
10:20 Потерпілим на виробництві збільшили розмір страхових виплат
10:19 Порошенко помилував засуджену до довічного ув'язнення жінку
10:18 2 березня. Пам’ятні дати
10:17 ФБР проводить перевірку фінансових операцій Іванки Трамп – CNN
10:16 Європарламент підтримав введення санкцій проти Польщі
10:15 Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на нацменшини

   Анонси
У Львові відбудеться ХVIII Всеукраїнський турнір з легкої атлетики пам'яті Ярослава Тягнибока...
21-02-2018, 11:24  >>> 
АНОНС: У Львові розпочалась громадська кампанія "Стоп наркотик"...
14-02-2018, 12:28  >>> 
29 січня 2018...
29-01-2018, 11:42  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования