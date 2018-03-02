2 березня: народний календар і астровісник Суспільство | 02-03-2018, 10:24 0 94 Кого з мішка випускає свята Агнешка; чи зміниться Діва і за ким сьогодні треба пильнувати.

У другий день березня Церква згадує Феодора мовчазного, Печерського, що в Дальніх печерах, а також праведної Маріамни, сестри апостола Пилипа, християнської проповідниці. Феодор прославився подвигом мовчання, за що сподобився дару чудотворіння, на собі переконавшись у доцільності прислів’я: «Мовчання – золото, а слово – срібло».



Католики цього дня вшановують святу Агнешку, яка, за народними повір’ям, випускає з мішка жайвора. А жайвір, у свою чергу, випускає з дзьоба весну. Жайвір в усіх слов’янських народів асоціювався з чистотою і весною; він – Божа птаха й сповідується Богові. За народною легендою, він разом із ластівкою виймав терня з вінка розіп’ятого Христа. Цікаво, що за тією ж легендою, на зиму жайвір начебто перетворюється на мишу. Втім, сама Агнеса Чеська (між іншим королівська донька) відома своєю благодійністю і справами милосердя; вона вважається однією з головних святих покровительок Чехії.



За сьогоднішнім днем передбачали косовицю. А ще казали: «Вночі марець тріщить, а вдень плющить», або: «Баба сказала: «Перебула січень, а на марець виставлю палець» - та й у марті змерзла», «У березні кожух і без ґудзиків теплий».



Іменинники сьогодні Федір, Михайло, Павло, Анна.



Сьогодні 15-ий і 16-ий місячні дні, повномісяччя у Діві. Але якщо вчора вона була сувора, педантична і незворушна, то сьогодні – вітряне непосидюче дівчисько. Все буде трішки гіпертрофовано: емоції, репліки, біль. Все трішечки гостріше, а добряче вдаритися можна буде й за круглий стіл. Виникає ризик травм, поломок, аварій. Опозиція до Меркурія спонукатиме до певної таємничості, секретності, але дивіться, не сплутайте кулуари з будуаром! Не дивуйтеся сваркам, образам та іншим «пристрастям» – Великий піст триває. В критичній ситуації «рятівним колом» може стати великодушність. Так, і пильнуйте за домашніми улюбленцями – вони можуть додати сьогодні клопотів.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: –20,9; а найтеплішим у 1995 - +13,7.