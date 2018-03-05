У Млинах вшанували автора Гімну України отця Михайла Вербицького Суспільство | 05-03-2018, 09:22 0 97 У Млинах вшанували автора Гімну України отця Михайла Вербицького

Сьогодні, 4 березня, минає 203-та річниця з дня народження творця музики Державного Гімну – Михайла Вербицького. Урочистості розпочалися зі Святої Літургії у місцевому храмі села Хотинець. Опісля, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, де колись був парохом отець Михайло Вербицький, відбулась поминальна молитва.



У каплиці-пантеоні, де похований видатний українець вшанували пам’ять та поклали квіти. У заходах взяли участь голова Львівської ОДА Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Івано-Франківської ОДА Олег Гонтарчук, віце-воєвода Підкарпатський та майже тисяча українці зі Львівщини, Тернопільщини, Іванофранківщини та Прикарпатського воєводства. На завершення заходу відбулось віче.



"Другий день поспіль ми тут, у Польщі, збираємось, щоб вшанувати українську історію. Вчора відзначали трагічний день, коли 366 невинних людей були замордовані в Павлокомі, тільки за те, що вони говорили українською, молились українською і любили свою землю. А сьогодні недалеко від Явірника-Руського, поруч із церквою, в якій служив отець Вербицький, ми вшановуємо нашого українського генія. Людину, яка подарувала нам один із наших символів - Гімн. Ті, хто сьогодні тут, і приїжджають щороку вшанувати отця Вербицького, утвердили постулат: кожен українець має за своє життя побувати в святих для нашої нації місцях, зокрема в цім селі, де покоїться автор Гімну. Віддати йому шану означає розуміти хто ми є і куди ми рухаємось. По-справжньому Україна буде там, де говорять українською, де моляться цією мовою і там де є українські могили. Ніхто і нічого в цьому світі нам не страшні, бо за нашими плечима велика історія, а перед нами - велике майбутнє", - наголосив під час промови голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.



Нагадаємо, вчора, 3 березня, у селі Млини Підкарпатського воєводства Республіки Польща українська делегація на чолі з главою МЗС України вшанувала Михайла Вербицького.



Довідково:



Отець Михайло Вербицький – видатний композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла Україна" – народився 4 березня 1815 року у селі Явірник-Руський, що на Надсянні, де його батько Михайло був священиком.

У 1828 році при перемишльській катедрі владика Іван Снігурський заснував хор, а згодом і музичну школу, в яких співав і навчався Михайло.



Згодом Михайло Вербицький вступає до Львівської духовної семінарії. У другій половині сорокових років він пише музику повної Літургії для змішаного хору, яка і сьогодні звучить у багатьох церквах Західної України.



Складні життєві обставини відтягнули Вербицького від висвячення на священика і щойно 1850 року він отримує ієрейські свячення. Кілька років йому доводилося переїжджати з однієї сільської парафії на іншу, аж поки 1856 року він не осів у селі Млинах на Яворівщині, де прожив решту свого життя. Тут він був парохом у церкві Покрови Пресвятої Богородиці.