Циклон відступив, але "гойдалка" з опадами триватиме Суспільство | 05-03-2018, 09:25 0 99 Сьогодні, 5 березня, у більшості областей виріс атмосферний тиск, припинилися снігопади.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.



«Циклон виконав усі прогностичні завдання. Пройшов запланований шлях. І сьогодні справді у більшості областей одразу виріс атмосферний тиск, снігопади припинилися», - йдеться у дописі.



Діденко зазначає: «Саме за прогнозом, циклон вже своєю спинкою чіпляв північну частину включно з Києвом». Відійшовши досить далеко, він ще спричиняє сніг у столиці.





Згідно з прогнозом синоптика, потепління очікується, «проте гойдалка з опадами та атмосферним тиском триватиме».





