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Циклон відступив, але "гойдалка" з опадами триватиме

Суспільство | 05-03-2018, 09:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    
Сьогодні, 5 березня, у більшості областей виріс атмосферний тиск, припинилися снігопади.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Циклон виконав усі прогностичні завдання. Пройшов запланований шлях. І сьогодні справді у більшості областей одразу виріс атмосферний тиск, снігопади припинилися», - йдеться у дописі.

Діденко зазначає: «Саме за прогнозом, циклон вже своєю спинкою чіпляв північну частину включно з Києвом». Відійшовши досить далеко, він ще спричиняє сніг у столиці.


Згідно з прогнозом синоптика, потепління очікується, «проте гойдалка з опадами та атмосферним тиском триватиме».
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