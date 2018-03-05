Доба в АТО: 7 обстрілів українських сил з крупних калібрів і танків Суспільство | 05-03-2018, 09:26 0 93 Минулої доби, 4 березня, російсько-окупаційні війська продовжили обстріли у бік українських захисників із озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Окрім важких мінометів, противник, на деяких ділянках лінії зіткнення, застосував танкове озброєння.

Про це йдеться у зведенні за добу прес-центру штабу АТО.



На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших позиціях довкола населеного пункту Луганське, а з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та зенітної установки – по захисниках Щастя, повідомляють в штабі.



На Донецькому напрямку основна збройна активність противника зафіксована на Приазов’ї. У цьому районі загарбники застосували 120-мм міномети неподалік Павлополя та Широкиного. Також біля Павлополя окупанти стріляли із озброєння танка, БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, сім мін калібру 120-мм розірвалися поблизу наших опорних пунктів у передмісті Мар’їнки.



Загалом, минулої доби, агресор здійснив 7 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.



Як повідомлялося, Тристороння контактна група та інші підписанти Мінських угод досягнули домовленості про поновлення режиму припинення вогню, що, як очікується, набуде чинності сьогодні, 5 березня, з 00:01.