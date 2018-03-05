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Безвізом вже скористалися майже півмільйона українців
|Суспільство | 05-03-2018, 09:26
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|Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу вже скористалися майже 500 тисяч громадян України.
Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Twitter.
«Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян», - йдеться в повідомленні.
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