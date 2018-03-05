Безвізом вже скористалися майже півмільйона українців Суспільство | 05-03-2018, 09:26 0 102 Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу вже скористалися майже 500 тисяч громадян України.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Twitter.



«Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян», - йдеться в повідомленні.