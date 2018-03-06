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Ти ніколи не будеш один

Суспільство | 05-03-2018, 22:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    
Ти ніколи не будеш один
У Львові, за ініціативи американського волонтера та громадського діяча Девіда Пластера почав діяти ще один клуб для підтримки ветеранів, та тих, хто планує повертатись з армійського в життя в цивільне.
«Drinkin' Bros Ukraine» - це українська версія проекту американських ветеранів війни. Мета: завчасно об'єднати ветеранів АТО і тих, хто може найближчим часом демобілізуватися задля того, щоб полегшити перехід у цивільне життя, яке часто жорстоке до ветеранів (робота, сім'я, проблеми з алкоголем та багато іншого). Тут завжди можна розраховувати на підтримку, поради, жарти та небайдуже плече побратима, який добре розуміє твоє становище і здатен допомогти ще й психологічно краще за лікарів.- Нехай не вводить в оману назва "брати по келиху", - Зазначив Девід Пластер під час короткого спічу. - Це метафора, бо важливі питання завжди вирішуються у товариській компанії, а не при "краватках". І це не означає, що під час зустрічей ми повинні вживати алкоголь. Це може бути філіжанка кави чи горнятко соку.
На перше зібрання нового ветеранського клубу у Львові, який буде постійно функціонувати в приміщенні «Піца Патріот» прийшло близько півсотні ветеранів та волонтерів. В кожного з них своє життя та проблеми. Але всі вони об’єднані загальною справою – захистом України.
Я б дуже просив всіх, хто буде відвідувати ці заходи уважно подивитись навколо, - продовжив Девід Пластер. – На людей яких ви знаєте, і на тих хто вам невідомий. У нас всіх є щось дуже сильне спільне. Це те, що ми незважаючи ні на що продовжуємо боротись і проштовхуємо зміни на краще. Ми всі повернулись до дому з війни. І я прошу, щоб ви не чекали часу зібрання а по можливості підтримували та надавали допомогу один одному.
Під час кожної ветеранської зустрічі по середні залу буде зарезервовано один столик. З одним кріслом. Цей столик завжди буде сервіровано однаково і дуже значимо. Пусте місце на згадку про полеглих, які вже не зможуть прийти. Свічка у простому підсвічнику - символ надії. Червона троянда - символізує родину та любов. Жовта стрічка - вірність тим, кого чекають з війни.Перевернута склянка для вина - нажаль цей келих не піднімуть ті, хто пав на полі бою. Лимон - гіркоту переживань за полеглими. Сіль – сльози, що з часом висохли за полеглими. Пустий стілець - побратим, який вже не прийде.
Зібрання ветеранів планується проводити кожних два тижні. Запрошуються всі.
Тарас Грень.
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