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Міносвіти пропонує нові правила прийому у перший клас

Суспільство | 06-03-2018, 07:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 128 128    
Міністерство освіти і науки України розмістило на сайті для публічного обговорення проект Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.
Про це повідомляється на офіційному сайті МОН України.

"Проект документу описує механізми зарахування дітей до початкової (1-4 клас), базової (5-9 клас) та старшої (10-11 клас) школи. Зокрема, новий порядок зарахування до початкової школи грунтується на засадах її територіальної доступності. Тобто кожна школа має прийняти дитину, яка живе на території її обслуговування. Цей принцип закладено в Законі «Про освіту». Так гарантується першочергове право дитини з цієї території навчатися в державній чи комунальній школі. Але, за бажанням, батьки можуть віддати дитину і в іншу школу на вільні місця. Закріплення за школами території обслуговування належить до компетенції місцевих органів влади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для зарахування дітей у 1-й клас батьки мають подати пакет документів, зазначених в Порядку, до 31 травня. Водночас присутність дитини під час подання заяви чи в процесі її зарахування не є обов'язковою і не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою зарахування.

Зі свого боку адміністрація шкіл та місцеві органи влади мають вжити вичерпних заходів для зарахування всіх дітей з території обслуговування, як-от: відкриття додаткових класів, зокрема, інклюзивних чи спеціальних, або зміна організації освітнього процесу, зокрема, запровадження змінності в навчанні.

Наказ про зарахування усіх дітей до 1-го класу видається не пізніше 1 червня (перша, основна хвиля зарахування) і оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності - на сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти).

У разі значного перевищення кількості поданих заяв над спроможністю закладу, зарахування відбуватиметься за критеріями, описаними в Порядку. За прогнозами експертів, кількість таких шкіл в Україні не перевищуватиме 0,5%.

Батьки також мають право подати документи на зарахування дитини в інші школи (не за місцем проживання) на вільні місця. Інформація про наявність таких місць розміщується в закладі, на його сайті або сайті відповідного органу управління освіти впродовж трьох робочих днів з дня їх появи. Зарахування на вільні місця відбувається до 15 червня (друга, додаткова хвиля зарахування).

У запропонованому Порядку також докладно описані механізми зарахування та переведення учнів до гімназій (5-9 клас) та ліцеїв (10-11 клас) і, окрім цього, умови та порядок відрахування учнів із закладів середньої освіти.

Пропозиції та зауваження до документу можна надсилати на адресу МОН до 25 березня.
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