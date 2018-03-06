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Нарахування пенсій: Рева хоче збільшити роль стажу

Суспільство | 06-03-2018, 07:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    
Міністерство соціальної політики працює над розробкою механізму, який дозволить зробити роль стажу вищою за заробітну плату при нарахування пенсій.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба відомства.

За його словами, це стосується тих пенсіонерів, котрі мають чималий стаж роботи, але надбавки до пенсії у жовтні 2017 року вийшли не високими, оскільки друга необхідна умова для адекватного розміру осучаснення - отримувана за свою роботу зарплата, виявилась не високою.

"Для цієї категорії пенсіонерів ми продумуємо механізм, як зробити так, щоб роль стажу була більшою, ніж роль заробітної плати. Нагадую, що впроваджена пенсійна реформа відобразила ту соціальну реальність, в якій жили люди. І сьогодні ми вже по факту отримали результат, що змушує нас виправити декотрі перекоси", - заявив Рева.

Ще одна проблема, на яку звернув увагу Рева, - перерахунок пенсії вийшов меншим від очікуваного у декотрих пенсіонерів з числа тих, хто працював, будучи на пенсії, а потім звільнився.


"Так складається тоді, коли заробітна плата була меншою, ніж до виходу на пенсію. Тобто, стаж дорахували, а коефіцієнт упав", - пояснив міністр.

За його словами, зараз також готуються законодавчі зміни, за якими стаж донараховуватиметься автоматично, а коефіцієнт заробітку встановлюватиметься за бажанням пенсіонера.
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