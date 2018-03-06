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У розкладі руху приміського поїзда №6019/6020 сполученням Львів–Сянки–Львів відбудуться зміни

Суспільство | 06-03-2018, 07:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    
У розкладі руху приміського поїзда №6019/6020 сполученням Львів–Сянки–Львів відбудуться зміни

Від 6 березня з технічних причин на Львівській залізниці зазнає змін розклад руху приміського поїзда №6019/6020 Львів–Сянки–Львів.

Поїзд №6019 Львів–Сянки: відправленя зі Львова 06.03.2018 р. о 07:15 (замість 06:38), Скнилів 07:25-07:27, Оброшин 07:34-07:35, Ставчани 07:43-07:45, Містки 07:49-07:50, Любинь Великий 08:00-08:04, Поріччя 08:08-08:09, Комарно 08:17-08:34, Хишевичі 08:39-08:40, Коропуж 08:45-08:48, пл. 39 км 08:54-08:55, Рудки 08:58-08:59, Новосілки 09:02-09:03, Хлопчиці 09:06-09:07, Луки 09:10-09:11, Конюшки 09:14-09:15, Калинів 09:22-09:23, пл. 63 км 09:31-09:32, Самбір 09:39-09:42, пл.. 75 км 09:49-09:50, Ваньковичі 09:55-09:56, Турчиновичі 09:59-10:00, Кар`єр-83 км 10:02-10:03, Созань 10:06-10:07, Старий Самбір 10:11-10:12, Терешів Спас 10:18-10:19, Бусовисько 10:24-10:25, Лужок 10:28-10:29, Стрілки 10:34-10:35, Лопушанка 10:39-10:40, Ясениця 10:47-10:48, Розлуч 10:54-10:55, Волосянка 10:58-10:59, Бойківська 11:03-11:04, В. Явора 11:07-11:08, Явора 11:12-11:13, Турка 11:20-11:21, Н. Яблонька 11:25-11:26, Яблонька 11:30-11:31, Турочки 11:37-11:38, Соколики 11:46-11:47, Беньова 11:54-11:55, прибуття у Сянки 12:04.
Поїзд № 6020 Сянки–Львів: відправлення зі Сянок 06.03.2018 р. о12:23 (замість 11:52), Беньова 12:27-12:28, Соколики 12:35-12:36, Турочки 12:43-12:44, Яблонька 12:49-12:.50, Н. Яблонька 12:54-12:55, Турка 13:00-13:09, Явора 13:16-13:17, В. Явора 13:21-13:22, Бойківська 13:26-13:27, Волосянка 13:31-13:32, Розлуч 13:36-13:37, Ясениця 13:43-13:44, Лопушанка 13:48-13:49, Стрілки 13:56-13:57, Лужок 14:01-14:02, Бусовисько 14:07-14:08, Терешів Спас 14:13-14:14, Старий Самбір 14:19-14:20, Созань 14:22-14:23, Кар`єр-83 км 14:25-14:26, Турчиновичі 14:29-14:30, Ваньковичі 14:35-14:36, пл.75 км 14:41-14:42, Самбір 14:49-14:50, пл. 63 км 14:55-14:56, Калинів 15:01-15:02, Конюшки 15:06-15:07, Луки 15:11-15:12, Хлопчиці 15:14-15:15, Новосілки 15:19-15:20, Рудки 15:25-15:26, пл. 39 км 15:30-15:31, Коропуж 15:36-15:37, Хишевичі 15:41-15:42, Комарно 15:49-15:50, Поріччя 15:54-15:55, Любинь Великий 15:59-16:00, Містки 16:05-16:06, Ставчани 16:13-16:14, Оброшин 16:23-16:24, Скнилів 16:31-16:32, прибуття до Львова 16:42.
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