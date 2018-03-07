Головний сервісний центр МВС презентував інтерактивну мапу суб’єктів обов’язкового технічного контролю Суспільство | 07-03-2018, 14:18 0 41 Головний сервісний центр МВС презентував інтерактивну мапу суб’єктів обов’язкового технічного контролю



На сайті Головного сервісного центру МВС тепер можна ознайомитися з мапою суб’єктів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (ОТК), переглянути основну інформацію про них та обрати найближчий за місцем розташування. ОТК підлягають певні категорії транспортних засобів, що беруть участь у дорожньому русі та пройшли державну реєстрацію, зокрема: легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів (таксі), вантажні авто незалежно від форми власності, автобуси та спеціалізовані транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі.



Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів здійснюють суб’єкти проведення ОТК, які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.



Нагадаємо, що з травня 2017 року за ініціативою Головного сервісного центру МВС в Україні вперше була введена фотофіксація під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.



Отримати додаткову інформацію та консультації можна за телефоном (044) 290-19-88 та на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, переглянути актуальні новини сервісних центрів МВC – на hsc.gov.ua.

