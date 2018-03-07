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"Тиша" в АТО: за добу - три ворожі обстріли, загинув боєць
|Суспільство | 07-03-2018, 14:37
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|Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті напередодні у Мінську.
Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.
"На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – неподалік Малинового", - йдеться у повідомленні
На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки.
Загалом минулої доби агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець.
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