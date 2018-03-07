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"Тиша" в АТО: за добу - три ворожі обстріли, загинув боєць

Суспільство | 07-03-2018, 14:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 46 46    
Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті напередодні у Мінську.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – неподалік Малинового", - йдеться у повідомленні

На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки.


Загалом минулої доби агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець.
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