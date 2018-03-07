"Тиша" в АТО: за добу - три ворожі обстріли, загинув боєць Суспільство | 07-03-2018, 14:37 0 46 Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті напередодні у Мінську.



Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.



"На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – неподалік Малинового", - йдеться у повідомленні



На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки.





Загалом минулої доби агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець.