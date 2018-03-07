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7 березня: народний календар і астровісник

Суспільство | 07-03-2018, 14:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 47 47    

Про «присушки» і «відсушки», що робитиме у березні Овен і весна прийшла – прокидаймося!

Сьогодні Маврикія і 70-ти воїнів, постраждалих разом з ним. Нічим особливим сьогоднішній день не вирізнявся, жодних обрядодій не було, тож поговорімо напередодні Міжнародного жіночого дня про любовну магію. Любовна магія була спрямована на окремих осіб, а іноді й на те, щоб викликати приязнь і любов у оточуючих. Певні обряди виконувалися над їжею, напоями, одягом, слідом того, кого бажали приворожити. Використовували зазвичай воду, грудне молоко, купальські трави, іноді й кров. У ХІІ столітті жінки, яких незлюбили чоловіки, омивалися водою, а потім додавали її в напої своїм чоловікам. Іноді добряче парилися, витирали піт білою хусткою, віджимали у воду і теж давали випити тому, кого хотіли приворожити. При цьому примовляли: «Як у мене, раби Божої (ім’ярек) кипить і горить, так щоб і в тебе раба Божого (ім’ярек) кипіло й горіло». Варто зауважити, що іноді любовною магією займалися і чоловіки, хлопці. Дівчину, яка «відмовила» залицяльнику, могли й зі світу звести через образу… У західній Україні 3 краплі крові з мізинця капали на яблуко, у каву, примовляючи: «Кров моя, любов твоя, люби мене, як сам себе». На Полтавщині дівчина, яка хотіла приворожити хлопця, брала своє і його волосся, спалювала на вогні страсної свічки, а попіл 40 днів носила в пазусі. На Закарпатті жінка на ніч одягала чоловічу сорочку й зав’язувала внизу трохи «наговореної» солі. Спала, а потім солила тією сіллю чоловікові їжу. Це, так би мовити, найпростіші приклади – були й досить хитромудрі – з жабами, мурахами, воронячими головами, кротячим і голубиним серцем тощо. Втім, українці намагалися вдаватися до магії в крайніх випадках, вірячи, що великого сімейного щастя з примусу не буде.

Іменинники сьогодні Опанас, Володимир, Іван, Михайло, Ірина, Єлизавета.

Сьогодні 20-ий місячний день. Тренд місяця – від статичності – до динамічної активності, адже Сонце 20 березня переходить від загадкових глибинних Риб до діяльного Овна. У березні таємне ставатиме явним, як тендітні проліски на лісових галявинах. Енергія першого березня весни буде спрямована на перетворення, зміни, здебільшого в позитивному ключі – цьому сприятиме зростаючий квадрат циклу Сонце-Марс. Але це будуть лише квіточки – «ягідки» (солодкі чи гіркі) варто очікувати у вересні, коли протистояння Марса і Сонця стане критичним. Одним словом – прокидаймося, виходьмо з зимової сплячки!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1964 році: -24,9, а найтеплішим у 1995 – +16,3.
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