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В Україні тиждень розпочнеться дощами і сильним вітром
|Суспільство | 12-03-2018, 10:28
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|Уся Європа, а з нею і Україна, розпочне понеділок низьким атмосферним тиском, дощами, сильним вітром.
Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Потужна циклонічна система охопить більшість країн. Епіцентр циклонічного впливу - між Лондоном та Берліном. Хоч там буде найнижчий атмосферний тиск, проте потужність опадів, як видно з прогностичної карти (перша карта) - нерівномірна. На півночі Європи дощ переходитиме у сніг", - йдеться у повідомленні.
Україна 12-го березня також потрапляє під вплив західної вологої циклонічності.
Атмосферні фронти циклону досягнуть у понеділок західних областей, а також Вінничини, Житомирщини, Одещини та ввечері торкнуться Київщини. Пройдуть дощі.
Вітер буде південного та південно-східного напрямку, помірний, з переходом до сильного. Тобто, протягом дня цілком ймовірні штормові пориви до 15-20 м/с. Друга карта, це сильний вітер, зазначає синоптик.
Температура найвища - на Заході, до +9+14, на Півдні +5+10 градусів, у Центрі +3+8 градусів, на Сході -1+4 градуси, на Півночі +2+7 градусів.
У Києві в понеділок суттєві опади мало ймовірні, хіба що надвечір. Проте у столиці буде вітряно. Вранці не біжіть за маршруткою, буде слизько. Вдень у понеділок до +6, +7 градусів.
13, 14, 15 березня по всій Україні буде волога погода.
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