В Україні тиждень розпочнеться дощами і сильним вітром Суспільство | 12-03-2018, 10:28 0 94 Уся Європа, а з нею і Україна, розпочне понеділок низьким атмосферним тиском, дощами, сильним вітром.



Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.



"Потужна циклонічна система охопить більшість країн. Епіцентр циклонічного впливу - між Лондоном та Берліном. Хоч там буде найнижчий атмосферний тиск, проте потужність опадів, як видно з прогностичної карти (перша карта) - нерівномірна. На півночі Європи дощ переходитиме у сніг", - йдеться у повідомленні.



Україна 12-го березня також потрапляє під вплив західної вологої циклонічності.



Атмосферні фронти циклону досягнуть у понеділок західних областей, а також Вінничини, Житомирщини, Одещини та ввечері торкнуться Київщини. Пройдуть дощі.



Вітер буде південного та південно-східного напрямку, помірний, з переходом до сильного. Тобто, протягом дня цілком ймовірні штормові пориви до 15-20 м/с. Друга карта, це сильний вітер, зазначає синоптик.





Температура найвища - на Заході, до +9+14, на Півдні +5+10 градусів, у Центрі +3+8 градусів, на Сході -1+4 градуси, на Півночі +2+7 градусів.



У Києві в понеділок суттєві опади мало ймовірні, хіба що надвечір. Проте у столиці буде вітряно. Вранці не біжіть за маршруткою, буде слизько. Вдень у понеділок до +6, +7 градусів.



13, 14, 15 березня по всій Україні буде волога погода.