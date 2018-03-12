Доба в АТО: чотири обстріли укріплень ЗСУ, один боєць загинув, троє поранені Суспільство | 12-03-2018, 10:29 0 87

В результаті обстрілів російсько-окупаційними військами позицій українських ЗСУ загинув один військовослужбовець, ще троє – дістали поранення.



Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за добу від 11 березня.



Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі АТО здійснивши чотири обстріли позицій українських захисників, йдеться у повідомленні.



Зокрема, на Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка.



На Донецькому напрямку бойовики російсько-окупаційних військ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли сили АТО в районі населеного пункту Верхньоторецьке.



Нажаль, за минулу добу маємо втрати особового складу: під час виконання бойових завдань загинув один український військовослужбовець. Ще троє захисників дістали поранення. Їм надано необхідну медичну допомогу.

