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Доба в АТО: чотири обстріли укріплень ЗСУ, один боєць загинув, троє поранені
|Суспільство | 12-03-2018, 10:29
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В результаті обстрілів російсько-окупаційними військами позицій українських ЗСУ загинув один військовослужбовець, ще троє – дістали поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за добу від 11 березня.
Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі АТО здійснивши чотири обстріли позицій українських захисників, йдеться у повідомленні.
Зокрема, на Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка.
На Донецькому напрямку бойовики російсько-окупаційних військ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли сили АТО в районі населеного пункту Верхньоторецьке.
Нажаль, за минулу добу маємо втрати особового складу: під час виконання бойових завдань загинув один український військовослужбовець. Ще троє захисників дістали поранення. Їм надано необхідну медичну допомогу.
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