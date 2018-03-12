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ОБСЄ посилила моніторинг на Закарпатті
|Суспільство | 12-03-2018, 10:31
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Місія Організації зі співробітництва та безпеки в Європі справді посилила моніторинг в Ужгороді.
Це підтвердили кореспондентові Укрінформу в прес-службі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
«У відповідності зі своїм мандатом і у відповідь на нещодавні події в Ужгороді і навколо нього, СММ ОБСЄ збільшила свій моніторинг в цьому районі», - повідомили в організації.
Там стверджують, що публічно повідомили про це і обіцяють розміщувати всі висновки на веб-сайті ОБСЄ.
Втім, про направлення окремої місії мова не йде. «СММ ОБСЄ продовжить стежити за ситуацією в Ужгороді перекриваючи патрулями з Івано-Франківська», - повідомили в прес-службі.
Як раніше передавав Укрінформ, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що генеральний секретар ОБСЄ і верховний комісар з прав людини позитивно відреагували на прохання надіслати моніторингову місію ОБСЄ у регіон у зв'язку з нападами на Товариство угорців Закарпаття, і направили для цього 12 спостерігачів ОБСЄ.
У той же час в Закарпатській обласній держадміністрації повідомили, що до них не надходило пропозицій про відкриття офісу місії ОБСЄ. А також уточнили, що найближчий офіс місії ОБСЄ знаходиться в Івано-Франківську.
7 березня Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, закликало розгорнути в області постійну місію ОБСЄ.
У той же час МЗС України сказало, що не бачить підстав для направлення спостерігачів в регіон.
Як повідомлялося, 6 березня двох підозрюваних у нападі на Товариство угорців в Ужгороді взяли під варту на 60 діб. Також до справи додали нову кваліфікацію злочину - теракт.
У ніч на 27 лютого в Ужгороді відбувся підпал офісу Товариства угорської культури Закарпаття. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що за підпалом офісу Товариства угорської культури стоять російські спецслужби.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив спробу підпалу і назвав це провокацією.
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