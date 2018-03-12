ОБСЄ посилила моніторинг на Закарпатті Суспільство | 12-03-2018, 10:31 0 87

Місія Організації зі співробітництва та безпеки в Європі справді посилила моніторинг в Ужгороді.



Це підтвердили кореспондентові Укрінформу в прес-службі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.



«У відповідності зі своїм мандатом і у відповідь на нещодавні події в Ужгороді і навколо нього, СММ ОБСЄ збільшила свій моніторинг в цьому районі», - повідомили в організації.



Там стверджують, що публічно повідомили про це і обіцяють розміщувати всі висновки на веб-сайті ОБСЄ.



Втім, про направлення окремої місії мова не йде. «СММ ОБСЄ продовжить стежити за ситуацією в Ужгороді перекриваючи патрулями з Івано-Франківська», - повідомили в прес-службі.



Як раніше передавав Укрінформ, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що генеральний секретар ОБСЄ і верховний комісар з прав людини позитивно відреагували на прохання надіслати моніторингову місію ОБСЄ у регіон у зв'язку з нападами на Товариство угорців Закарпаття, і направили для цього 12 спостерігачів ОБСЄ.



У той же час в Закарпатській обласній держадміністрації повідомили, що до них не надходило пропозицій про відкриття офісу місії ОБСЄ. А також уточнили, що найближчий офіс місії ОБСЄ знаходиться в Івано-Франківську.



7 березня Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, закликало розгорнути в області постійну місію ОБСЄ.



У той же час МЗС України сказало, що не бачить підстав для направлення спостерігачів в регіон.





Як повідомлялося, 6 березня двох підозрюваних у нападі на Товариство угорців в Ужгороді взяли під варту на 60 діб. Також до справи додали нову кваліфікацію злочину - теракт.



У ніч на 27 лютого в Ужгороді відбувся підпал офісу Товариства угорської культури Закарпаття. В результаті пожежі ніхто не постраждав.



Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що за підпалом офісу Товариства угорської культури стоять російські спецслужби.



Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив спробу підпалу і назвав це провокацією.

