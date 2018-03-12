Росія розв'язала гонку озброєнь "сама з собою" – Меттіс Суспільство | 12-03-2018, 10:32 0 89

Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що після заяви президента Путіна про створення нових зразків ядерних видів зброї Росія марно намагається розв'язати гонку озброєнь із Заходом, й тому витрачатиме кошти на змагання "сама з собою".



Про це він заявив на борту літака, який прямував з Вашингтона в регіон Близького сходу, повідомило центральне американське видання The Washington Post.



"Недавня промова російського президента Володимира Путіна з акцентом на ядерну зброю, яка, за його твердженнями, може бути застосована для нападу на Сполучені Штати, "розчарувала, але не стала несподіванкою", а також не змінила стратегічного плану Пентагону щодо протидії Москві", - навело видання слова Меттіса.



Як підкреслив міністр, він "не побачив жодних змін у військовому потенціалі Росії" під час презентації Путіна. Й тому, Штати спокійно спостерігатимуть за цим, незалежно від того, "скільки грошей вони (росіяни – ред.) захочуть вкласти в гонку озброєнь самі з собою".



У цьому зв'язку глава Пентагону зауважив, що Кремль може витрачати скільки завгодно грошей на свою кампанію. "Це не змінить моїх стратегічних розрахунків. Я лише припускаю, що це стане затратним для російського народу", - підкреслив Меттіс.





Як повідомляв Укрінформ, на початку березня президент РФ Володимир Путін виступив у Москві з промовою, в якій зазначив, що Росія розробляє нові зразки сучасних озброєнь з ядерними можливостями, які можуть подолати будь-які системи протиракетної оборони. При цьому, була продемонстрована комп'ютерна анімація з кадрами, як боєголовки падають на штат Флорида, США.

