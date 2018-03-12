12 березня: народний календар і астровісник Суспільство | 12-03-2018, 10:35 0 90

Сьогодні хитрого Тита; спостерігаємо за мишами і приймаймо холодний душ.



Нині двох Титів: пресвітера Печерського, в Ближніх печерах і колишнього воїна, в Дальніх печерах. Пресвітер Тит Печерський жив у ХІІ столітті й був ченцем Печерського монастиря. Він товаришував з іншим ченцем – Євгарієм, але потім розсварився з ним. Монахи зненавиділи один одного такою сильною ненавистю, що навіть знаходитись в одному приміщенні не могли. Якось Тит важко захворів. Він знаходився вже при смерті, і тоді вирішив попросити пробачення у колишнього друга. Той прийшов, але навідріз відмовився пробачати, натомість почав усіляко дорікати вмираючому і лаяти його останніми словами. І раптом Євгарій впав і помер. Прикметно, що йому не могли закрити ні очей, ні рота, не могли навіть скласти руки на грудях. Він одразу ж закляк. Натомість Тит після того одужав. Він гірко плакав за Євгарієм, розкаявся у власних гордощах, та до кінця днів ні на кого не гнівався, дотримуючись християнської настанови про те, що «Нехай сонце не зайде в гніві твоєму». Цьому святому моляться під час ворожнечі, коли мають на когось образи. Щодо Тита воїна, то він жив у ХІV столітті. Був військовим, але після важкого поранення в голову постригся в монахи. Відійшов до Господа в 40 років. Йому моляться від хвороб голови, а також від чаклунства.



В народі цей день називали Хитрим Титом – весна начебто й настала, але погоді довіряти було не варто: ще й сніг міг березневий упасти, й морозець добрячий вдарити. Селяни спостерігали за вербою. Якщо її бруньки починали розпускатися рівномірно, то чекали гарного врожаю. Також цього дня польова миша останні запаси доїдає, літо визирає.



З іменинами вітайте Прокопа, Сергія, Петра, Михайла.



Крутиться колесо небесної фортуни, нині вже 25-ий місячний день. Його гасло – «Поспішай повільно». Час самозаглиблення, пасивності та підвищеної емоційної чутливості. Як кажуть, «Переступи – біда, не доступи – біда». Ще пару днів і буде новий місяць, тому варто економити: сили, емоції, слова, фінанси. Дослухайтеся до власного голосу, інтуїції. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати; добре подумати, а вже потім – сказати. Для релаксації ідеальними будуть водні процедури: басейн, лазня, сауна. На крайній випадок згодиться холодний душ. Можливо, після нього ви поглянете на світ іншим поглядом. Більш тверезим.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: -21,6, а найтеплішим у 2001 – +15,8. В Криму, між іншим, цвіте дерен.

