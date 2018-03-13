Доба в АТО: п’ять ворожих обстрілів, поранені двоє бійців Суспільство | 13-03-2018, 10:38 0 56 Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню, здійснивши п’ять обстрілів позицій українських захисників.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.



"На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське й Луганське", - йдеться у повідомленні.



На Донеччині, грубо порушуючи Мінські домовленості, окупанти застосували по силах АТО 120 та 82 мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82 мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю - по захисниках Авдіївки.



Унаслідок ворожого вогню двоє українських воїнів зазнали поранень. Військовослужбовців доправили до військово-медичних установ і надали медичну допомогу.