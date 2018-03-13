19-річна українка та громадянин Узбекистану намагалися перетнути кордон за хабарі Суспільство | 13-03-2018, 10:46 0 190 19-річна українка та громадянин Узбекистану намагалися перетнути кордон за хабарі









Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону зафіксували спробу дачі неправомірної грошової винагороди у пункті пропуску «Дякове», що на кордоні з Румунією.



Втягнути прикордонників у протиправну діяльність намагалась 19-річна громадянка України. Дівчина прямувала з Румунії в Україну та не мала належно оформлених документів для перетину кордону автомобілем, яким вона прибула у пункт пропуску. Вирішити питання щодо її пропуску через кордон українка спробувала шляхом дачі неправомірної грошової винагороди у розмірі 500 гривень. Прикордонники відповіли категоричною відмовою, а по факту пропонування хабара проінформували співробітників Нацполіції.



А в пункті пропуску «Харків-авіа» прикордонники Харківського загону під час оформлення пасажирів рейсу «Стамбул-Харків» виявили в одного з пасажирів підроблений документ. Громадянин Узбекистану, прямуючи в Україну, надав паспорт, в якому інспектор прикордонної служби виявив підроблені дата-штампи про перетин кордону. Зрозумівши, що його викрито, іноземець запропоновав інспектору грошову винагороду у розмірі 50 доларів США за безперешкодний пропуск через державний кордон.



Однак на таку пропозицію прикордонники не погодилися та, оформивши відповідні документи, передали його до поліції для подальших правових рішень.





