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19-річна українка та громадянин Узбекистану намагалися перетнути кордон за хабарі
|Суспільство | 13-03-2018, 10:46
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|19-річна українка та громадянин Узбекистану намагалися перетнути кордон за хабарі
Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону зафіксували спробу дачі неправомірної грошової винагороди у пункті пропуску «Дякове», що на кордоні з Румунією.
Втягнути прикордонників у протиправну діяльність намагалась 19-річна громадянка України. Дівчина прямувала з Румунії в Україну та не мала належно оформлених документів для перетину кордону автомобілем, яким вона прибула у пункт пропуску. Вирішити питання щодо її пропуску через кордон українка спробувала шляхом дачі неправомірної грошової винагороди у розмірі 500 гривень. Прикордонники відповіли категоричною відмовою, а по факту пропонування хабара проінформували співробітників Нацполіції.
А в пункті пропуску «Харків-авіа» прикордонники Харківського загону під час оформлення пасажирів рейсу «Стамбул-Харків» виявили в одного з пасажирів підроблений документ. Громадянин Узбекистану, прямуючи в Україну, надав паспорт, в якому інспектор прикордонної служби виявив підроблені дата-штампи про перетин кордону. Зрозумівши, що його викрито, іноземець запропоновав інспектору грошову винагороду у розмірі 50 доларів США за безперешкодний пропуск через державний кордон.
Однак на таку пропозицію прикордонники не погодилися та, оформивши відповідні документи, передали його до поліції для подальших правових рішень.
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