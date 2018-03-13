У «Краковці» затримали торговця людьми, який віз харків’янок за кордон Суспільство | 13-03-2018, 10:47 0 160 У «Краковці» затримали торговця людьми, який віз харків’янок за кордон





На українсько-польському кордоні правоохоронці запобігли спробі вивезення громадянок України до Німеччини з метою сексуальної експлуатації.



Учора в пункті пропуску «Краковець» співробітники оперативних підрозділів Державної прикордонної служби разом із представниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції у Львівській області, затримали іноземця який віз за кордон наших співвітчизниць. Чоловіка було затримано в рамках кримінального провадження за ст. 149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини». Дівчат, віком від 22 до 27 років, мешканок міста Харкова, іноземець планував перевезти через кордон з метою подальшого використання їх у сфері надання інтимних послуг на території країн ЄС.



Подальші кримінально-процесуальні заходи у цій справі проводяться представниками Нацполіції України. Згідно санкції статті, іноземцю загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.