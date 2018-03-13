На узліссі біля кордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Індії Суспільство | 13-03-2018, 10:49 0 276 На узліссі біля кордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Індії









Трьох громадян Індії затримали прикордонники Львівського загону під час спроби незаконного перетину державного кордону сьогодні вранці.



Інформацію про появу невідомих чоловіків поблизу українсько-польського кордону військовослужбовці відділу «Рава-Руська» отримали від співробітників оперативно-розшукового підрозділу Держприкордонслужби.



У ході реалізації інформації, наряд у складі прикордонників загону та оперативників виявив та затримав 3 громадян Індії. Вони мали намір в обхід пунктів пропуску потрапити до країн ЄС.



Затриманих чоловіків, які мали при собі документи і які прибули в Україну встановленим порядком, прикордонники доставили до підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів.









