   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 13/03/2018 На звання кращого двірника Львова претендує 110 кандидатів: конкурс триває до 14 березня включно...>> Підземний перехід на пл. Митній є в оренді: орендар власним коштом відремонтує перехід...>> Найсильніші богатирі України – львів’яни...>> Львів прощається з загиблим в АТО Героєм...>> В пункті пропуску «Дякове» українка пропонувала прикордонникам хабар...>> Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» ліквідовують витік води у Шевченківському районі міста...>> Марафон актуальних професій – орієнтир на шляху трудового становлення молоді...>> На узліссі біля кордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Індії...>> ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗАТРИМАЛИ ТРЬОХ ГРОМАДЯН ІНДІЇ...>> У «Краковці» затримали торговця людьми, який віз харків’янок за кордон...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія...
 >>> 
Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі...
 >>> 
Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗАТРИМАЛИ ТРЬОХ ГРОМАДЯН ІНДІЇ...
13-03-2018, 10:48  >>> 
ГПУ призупинила кримінальне провадження щодо Саакашвілі...
13-03-2018, 10:41  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ЖІНКУ ЯКУ РОЗШУКУВАЛИ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ...
13-03-2018, 10:31  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Місцева влада має щомісяця звітувати уряду про "Доступні ліки" - Супрун...
07-03-2018, 14:32  >>> 
«Пік спалаху захворювання на кір у Львові минув», - О. Баворовська...
06-03-2018, 07:22  >>> 
Захворюваність на грип серед львів’ян зменшилась...
06-03-2018, 07:21  >>> 
Azino777 - www.130azino777.win | Одежда оптом по Дропшиппингу https://vsestilno.com.ua/dropshipping/.

На узліссі біля кордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Індії

Суспільство | 13-03-2018, 10:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 276 276    
На узліссі біля кордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Індії




Трьох громадян Індії затримали прикордонники Львівського загону під час спроби незаконного перетину державного кордону сьогодні вранці.

Інформацію про появу невідомих чоловіків поблизу українсько-польського кордону військовослужбовці відділу «Рава-Руська» отримали від співробітників оперативно-розшукового підрозділу Держприкордонслужби.

У ході реалізації інформації, наряд у складі прикордонників загону та оперативників виявив та затримав 3 громадян Індії. Вони мали намір в обхід пунктів пропуску потрапити до країн ЄС.

Затриманих чоловіків, які мали при собі документи і які прибули в Україну встановленим порядком, прикордонники доставили до підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів.




   Новини по темі: Суспільство
В пункті пропуску «Дякове» українка пропонувала прикордонникам хабар...
13-03-2018, 10:52  >>> 
На узліссі біля кордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Індії...
13-03-2018, 10:49  >>> 
У «Краковці» затримали торговця людьми, який віз харків’янок за кордон...
13-03-2018, 10:47  >>> 
19-річна українка та громадянин Узбекистану намагалися перетнути кордон за хабарі...
13-03-2018, 10:46  >>> 
Доба в АТО: п’ять ворожих обстрілів, поранені двоє бійців...
13-03-2018, 10:38  >>> 
12 березня. Пам’ятні дати...
12-03-2018, 10:36  >>> 
12 березня: народний календар і астровісник...
12-03-2018, 10:35  >>> 
   АктуальноАктуально
США визнали відповідальність Росії у справі Скрипаля...
13-03-2018, 10:44  >>> 
Повістки Савченко щодо допиту в СБУ скерували до апарату Ради...
13-03-2018, 10:40  >>> 
Справа Рубана: В ГПУ кажуть, що є відеодокази його контактів із Захарченком...
13-03-2018, 10:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
Янукович дасть чергову прес-конференцію в Москві...
28-02-2018, 13:18  >>> 
Молоді націоналісти вшанували пам’ять жертв окупацій в Гуті Пеняцькій...
26-02-2018, 14:09  >>> 
Facebook придумав, як боротися з незаконною політичною агітацією...
20-02-2018, 09:50  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Марафон актуальних професій – орієнтир на шляху трудового становлення молоді...
13-03-2018, 10:50  >>> 
Про особливості формування податкового кредиту...
13-03-2018, 10:46  >>> 
Румунія й Україна обговорили будівництво автомагістралі через Східні Карпати...
12-03-2018, 10:33  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В пункті пропуску «Дякове» українка пропонувала прикордонникам хабар...
13-03-2018, 10:52  >>> 
На узліссі біля кордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Індії...
13-03-2018, 10:49  >>> 
У «Краковці» затримали торговця людьми, який віз харків’янок за кордон...
13-03-2018, 10:47  >>> 
   ВладаВлада
Кубів хоче змінити механізм відбору керівників найбільших держпідприємств...
28-02-2018, 13:22  >>> 
Порошенко сьогодні скликає прес-конференцію...
28-02-2018, 13:17  >>> 
Порошенко звільнив Романова з посади голови Укроборонпрому...
13-02-2018, 10:58  >>> 
   КультураКультура
Тепер можна не турбуватись про готівку: оплачуйте карткою в Органному залі...
07-03-2018, 14:22  >>> 
У Львівській політехніці відкривається фотовиставка Йосипа Марухняка, присвячена Тарасові Шевченку...
07-03-2018, 14:18  >>> 
«Піккардійська Терція» презентує пісню на слова Тараса Шевченка...
07-03-2018, 14:13  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:55 На звання кращого двірника Львова претендує 110 кандидатів: конкурс триває до 14 березня включно
10:54 Підземний перехід на пл. Митній є в оренді: орендар власним коштом відремонтує перехід
10:54 Найсильніші богатирі України – львів’яни
10:53 Львів прощається з загиблим в АТО Героєм
10:52 В пункті пропуску «Дякове» українка пропонувала прикордонникам хабар
10:51 Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» ліквідовують витік води у Шевченківському районі міста
10:50 Марафон актуальних професій – орієнтир на шляху трудового становлення молоді
10:49 На узліссі біля кордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Індії
10:48 ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗАТРИМАЛИ ТРЬОХ ГРОМАДЯН ІНДІЇ
10:47 У «Краковці» затримали торговця людьми, який віз харків’янок за кордон

   Анонси
У Львові відбудеться ХVIII Всеукраїнський турнір з легкої атлетики пам'яті Ярослава Тягнибока...
21-02-2018, 11:24  >>> 
АНОНС: У Львові розпочалась громадська кампанія "Стоп наркотик"...
14-02-2018, 12:28  >>> 
29 січня 2018...
29-01-2018, 11:42  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования