В пункті пропуску «Дякове» українка пропонувала прикордонникам хабар Суспільство | 13-03-2018, 10:52 0 84 В пункті пропуску «Дякове» українка пропонувала прикордонникам хабар



Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону зафіксували спробу дачі неправомірної грошової винагороди у пункті пропуску «Дякове».

Втягнути прикордонників у протиправну діяльність намагалась 19-річна громадянка України. Жінка прямувала з Румунії в Україну та не мала належно оформлених документів для перетину кордону автомобілем, яким вона прибула у пункт пропуску. Вирішити питання щодо її пропуску через кордон, жінка спробувала шляхом дачі неправомірної грошової винагороди у розмірі 500 гривень.

Прикордонники відповіли категоричною відмовою, а по факту пропонування хабара проінформували співробітників Нацполіції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



