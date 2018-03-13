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В пункті пропуску «Дякове» українка пропонувала прикордонникам хабар
|Суспільство | 13-03-2018, 10:52
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|В пункті пропуску «Дякове» українка пропонувала прикордонникам хабар
Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону зафіксували спробу дачі неправомірної грошової винагороди у пункті пропуску «Дякове».
Втягнути прикордонників у протиправну діяльність намагалась 19-річна громадянка України. Жінка прямувала з Румунії в Україну та не мала належно оформлених документів для перетину кордону автомобілем, яким вона прибула у пункт пропуску. Вирішити питання щодо її пропуску через кордон, жінка спробувала шляхом дачі неправомірної грошової винагороди у розмірі 500 гривень.
Прикордонники відповіли категоричною відмовою, а по факту пропонування хабара проінформували співробітників Нацполіції.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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