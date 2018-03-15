На Закарпатті прикордонники затримали африканця з чужим паспортом Суспільство | 14-03-2018, 13:02 0 291 На Закарпатті прикордонники затримали африканця з чужим паспортом



Подорожувальника із Африки затримали сьогодні вночі у залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)». Під час перевірки документів один з пасажирів потяга «Київ-Відень» пред’явив на контроль закордонний паспорт громадянина Великої Британії.



В ході перевірки прикордонники встановили, що поданий документ не належить власнику та використовується незаконно. Саме тому африканцю не дозволили виїзд за кордон та затримали в адміністративному порядку. Правопорушник не мав при собі жодних інших документів, проте назвався громадянином Гамбії. З його пояснень стало відомо, що паспорт, яким він намагався скористатись, належить його брату, а сам він прямував до Угорщини.



Наразі затриманого доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення особи, його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Окрім того, іноземець відповідатиме за вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 ККУ «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження».



Нагадаємо, що декілька днів тому у цьому ж пункті пропуску прикордонники затримали громадянку Ґани, яка намагалась виїхати до Відня за чужою ідентифікаційною карткою.



