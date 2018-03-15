На Буковині контрабандисти намагалися зухвало втрутитися в діяльність прикордонників Суспільство | 14-03-2018, 13:02 0 301 На Буковині контрабандисти намагалися зухвало втрутитися в діяльність прикордонників







Так, вчора після обіду, конвоюючи двох затриманих правопорушників до підрозділу, яких було затримано під час спроби переміщення сигарет до Румунії, група осіб намагалась втрутитися в діяльність прикордонників відділу «Селятин» Чернівецького прикордонного загону та звільнити своїх поплічників. Невідомі спробували трьома автомобілями заблокувати рух службового автомобіля правоохоронців.



В ході спроби блокування було ідентифіковано ряд осіб, які, за наявною інформацією, ймовірно, причетні до протиправної діяльності.



За поданням начальника органу охорони державного кордону відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст. 345 ККУ, яка передбачає відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з його службовою діяльністю.



На місце події прибули представники Національної поліції, тривають слідчі дії.



Стосовно затриманих чоловіків складено протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України та злісну непокору представникам правоохоронного органу.