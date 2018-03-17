Об`єднані громади співпрацюватимуть із вишами у вирішенні організаційних завдань Суспільство | 16-03-2018, 13:55 0 153 Сьогодні, 16 березня, відбувся семінар щодо співпраці об’єднаних територіальних громад із Національним університетом «Львівська політехніка». В межах семінару порушили питання вирішення завдань просторової організації територій та соціально-економічного розвитку громад.

У тренінгу взяли участь представники влади, голови ОТГ, професорсько-викладацький склад Політехніки та представники програми «U-LEAD з Європою».

Під час семінару зупинились на розвитку інфраструктури створених громад, веденні містобудівної документації та інвестиційних можливостях ОТГ.

«Реформа децентралізації – є одним із пріоритетів діяльності Львівської облдержадміністрації. За останні кілька років ми переконалися, що реформа дає свої плоди, і зворотного шляху немає. Однак, на цьому етапі реформування нам важливо зрозуміти, що треба працювати і над створенням кадрового потенціалу. Відтак, спільні зусилля влади та академічної науки покликані підготувати кваліфіковані кадри, які допомагатимуть відповідати на виклики в майбутньому. Концептуальне бачення, розвиток бізнесу, залучення міжнародної технічної допомоги та секторальної підтримки – це ті знання та інструментарій, що мають допомогти створити сильні ОТГ. Адже без успішної громади нема сильної держави», - зазначив під час вітального слова перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

В межах семінару також порушили питання сучасних земельних відносин в галузі перерозподілу земель державної власності на користь ОТГ, а також вплив громад на вирішення соціальних проблем та способи їх запобігання.

Подібні семінари проводитимуть і надалі, а Львівська облдержадміністрація разом із вищими навчальними закладами спільно працюватимуть над впровадженням пілотних проектів щодо створенням фахового кадрового потенціалу на місцях.

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі продовжується освітній проект для педіатрів



У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі за підтримки Департаменту ОЗ ЛОДА продовжується «Обласна освітня програма для лікарів-педіатрів і лікарів загальної практики-сімейної медицини». Проект має на меті підвищити якість та оперативності надання медичної допомоги дитячому населенню Львівської області.

«Нам важливо, щоб усі, хто працюють в наших педіатричних закладах, особливо зараз, в умовах реформування галузі, отримали найкращі знання. Вагомим елементом також є наша хороша співпраця з районами і стаціонарами обласного рівня, і не тільки. Адже ми позиціонуємо ЗУСДМЦ як один з провідних закладів в Україні. Це заслуга і праця всього колективу. Сьогодні це вже друга сесія нашої освітньої програми. За останні роки багато всього змінилось, але головне, щоб ви працювали і надавали допомогу нашим дітям відповідно до найсучасніших досягнень та бачень педагогічної науки. Цей проект багатовекторний, тому буде проводитись не тільки в ЗУСДМЦ, а й у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ». Давайте разом вчитися та обмінюватись досвідом», - зазначила директор департаменту Ірина Микичак.

Ярема Возниця, завідувач педіатричного відділення ЗУСДМЦ, розповів про клінічну практику в педіатрії. «Клінічна практика є елементом заходів, спрямованих на охорону здоров’я», - зазначив лікар-педіатр.

Також згадали про систему охорони громадського здоров’я, роль медичної служби в глобальній системі охорони громадського здоров’я, соціальні та психологічні аспекти роботи лікаря, як діяти з врахуванням реалій сьогодення. «Сучасні умови розвитку медичної практики в усьому світі потребують від лікарів не лише постійного самовдосконалення, а й не менш активної інтегрованої взаємодії фахівців. Працюйте над своїм вдосконаленням щоденно і постійно. Вкладайте ресурси в знання і досвід. Це ваше багатство. Воно не знецінюється і його неможливо відібрати».

