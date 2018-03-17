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БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ
|Суспільство | 16-03-2018, 14:07
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|БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ
Учора, у місті Львові у середній загальноосвітній школі №50 проводився відкритий День цивільного захисту. Під час показового Дня цивільного захисту у навчальному закладі фахівці розповідали про те, як надавати першу медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості, проводили показову евакуацію зі школи під час навчальної пожежі. Також проводились естафети та змагання. Звуки сирени і оголошення по шкільній системі сповіщення повідомили – у школі виникла пожежа, тож почалася термінова евакуація. На щастя, тривога виявилася лише тренувальною. На шкільному подвір’ї дітей очікував пожежно-рятувальний автомобіль й команда рятувальників. Всі дії – максимально наближені до реальності. У свою чергу прикордонники Львівського загону прийняли також участь у цьому заході. Була змодельована ситуація наявності вибухівки у приміщенні школи та на шкільному подвір'ї. Прикордонники кінологи разом з службовими спеціально натренованими собаками по пошуку вибухівки та зброї продемонстрували свої чіткі та злагоджені дії, щодо виявлення небезпечних предметів. Діти були в захваті від чотирилапих помічників прикордонників.
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