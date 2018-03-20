НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛА Суспільство | 19-03-2018, 11:58 0 99 НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛА



Порушника, який намагався незаконно потрапити на територію України в обхід пункту пропуску, затримали учора прикордонники відділу «Косино» Мукачівського загону.

35-річний чоловік мав при собі паспорт громадянина невизнаної Україною Республіки Косово. Прикордонний наряд затримав іноземця за 10 метрів від кордону, коли той саме намагався подолати загороджувальний паркан та долав кучугури снігу. Свій вчинок порушник пояснив нібито бажанням зустрітися на території України з дівчиною, яка проживає у Рівному.

Наразі іноземець утримується в пункті тимчасового тримання загону. На нього складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ч.1 ст. 204 -1 КУпАП, справу скеровано до суду.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



