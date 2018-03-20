Глави МЗС ЄС обговорять справу Скрипаля, вибори в РФ, ситуацію в Україні та Сирії Суспільство | 19-03-2018, 12:26 0 186 Справа колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, які були отруєні 4 березня у Великобританії, стане центральною темою зустрічі у понеділок, 19 березня, міністрів закордонних справ 28 країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

Про це повідомляє агентство ТАСС.



Крім того, глави МЗС мають намір обговорити підсумки президентських виборів у Росії, зокрема, засудити їх проведення у незаконно окупованому Криму. Крім цього, в офіційний порядок денний засідання Ради ЄС входять ситуація в Україні, в Сирії й КНДР, а також питання реалізації угоди щодо ядерної програми Ірану, повідомляє агентство.



Ситуація навколо отруєння Скрипаля і його дочки буде в центрі уваги міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, а потім і глав держав і урядів співтовариства 22-23 березня. "Великобританія порушить питання про ситуацію з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів в Солсбері, включаючи і питання використання нервово-паралітичного газу, - сказав напередодні журналістам представник ЄС. - Міністри проведуть обмін думками про інцидент напередодні обговорення даної теми на саміті 22-23 березня".



Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні і міністри закордонних справ можуть торкнутися російських президентських виборів, йдеться у порядку денному Ради ЄС.



Зокрема, очікується, що Брюссель засудить проведення виборів у Криму. "Міністри оголосять про невизнання підсумків президентських виборів на Кримському півострові у відповідності з політикою невизнання Криму в складі Росії", - розповіло європейське джерело.



Ситуація в Україні ввійшла до офіційного порядку дня засідання міністрів закордонних справ, зокрема, у зв'язку з візитом минулого тижня до Києва глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні. "Глави МЗС обміняються думками щодо України. Верховний представник розповість міністрам про свій візит до Києва 11-12 березня. Рада обговорить останні події, включаючи процес реформ", - йдеться в заяві Ради ЄС.



В рамках реформ, зокрема, міністри можуть торкнутися питання виділення четвертої програми макрофінансової допомоги Україні обсягом €1 млрд, яку Єврокомісія (ЄК) запропонувала 9 березня.



Крім того, глави МЗС планують обговорити ситуацію на сході Україні.



Також в Раді ЄС повідомили журналістам, що "міністри закордонних справ обміняються думками щодо розвитку подій в Сирії в присутності спецпосланця генерального секретаря ООН по Сирії Стаффана де Містури". Зокрема, глави МЗС обговорять питання проведення переговорів з мирного врегулювання у Сирії під керівництвом ООН.



Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Павло Клімкін 18-19 березня здійснить візит в інституції ЄС і НАТО в Брюсселі. В рамках візиту запланована участь міністра у зустрічі у форматі «Група друзів України в ЄС + Україна» на рівні глав зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС за участю Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.