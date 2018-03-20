Аліментні боржники: 7 тисяч осіб вже оголосили у розшук – Гройсман Суспільство | 19-03-2018, 12:28 0 319 У рамках виконання закону про посилення відповідальності за несплату аліментів, 7 тисяч осіб оголосили у розшук.

Такі дані повідомив на своїй сторінці у facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 18 березня.



"Як працює урядовий закон про посилення відповідальності для боржників аліментів. Злісним неплатникам обмежують виїзд з України, користування авто, зброєю", - йдеться у дописі.



Гройсман також повідомляє, що 7 000 людей, які мають заборгованість із сплати аліментів, оголошено у розшук, 5 500 – направлені на виконання суспільно корисних робіт, 82 397 - заборонено виїзд за кордон, 79 843 особам накладено заборону на керування автомобілем. Окрім того, 79 591 боржникові заборонили користуватися зброєю.



Як повідомляв Укрінформ, на початку березня міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що загалом в Україні налічується близько 600 тисяч неплатників аліментів. Причому, боржників, які мають заборгованість із сплати аліментів перед своїми дітьми понад 1 рік - майже 62 тисячі.





Як повідомлялося, 6 лютого 2018 року набув чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів. У цей день Міністерство юстиції відкрило Єдиний реєстр злісних неплатників аліментів. Людину, яка має борг по сплаті аліментів, можна знайти по прізвищу, даті народження.