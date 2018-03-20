19 березня: народний календар і астровісник Суспільство | 19-03-2018, 12:38 0 285 Сьогодні Ченстоховської ікони Божої Матері; кого кличуть на Костянтина і чи буде нині ризик благородною справою.

Все ближче й ближче наближаємось ми до світлого свята Великодня. Сьогодні розпочалась 5-та седмиця Великого посту. Також цього дня вшановується Ченстоховська ікона Божої Матері. Цей образ є не тільки головною святинею Польщі (католики вшановують його 26 серпня), але й чи не всієї Центральної Європи. За переказами, авторство ікони належить євангелістові Луці, а через темний лик її називають ще «Чорною Мадонною». Ікона зберігається в монастирі паулінів Ясна Ґура, розташованому в польському місті Ченстохова. Ченстоховська ікона згадується в піснях українських лірників. До Богородиці Ченстоховської звертаються, просячи допомоги в різних складних життєвих ситуаціях, зціленні від хвороб. Митці просять у неї натхнення. Цікаво, що чудотворна ікона «Цариця Карпат», яка знаходиться у Гошівському монастирі є копією Ченстоховської ікони.



А ще цього дня згадують мученика Костянтина. Народні прикмети на Костянтина такі: якщо почуєте стукіт дятла – найближчі тижні буде холодно, тепло затримається. Діти закликали ластівок, аби ті скоріш поверталися з теплих країв до рідних гнізд, а жінки лили в колодязі стрітенську воду, щоб вода смачною була.



З іменинами вітайте Костянтина, Федора, Аркадія.



Сьогодні 3-ій місячний день з потужною і агресивною енергетикою. Сприятливий час для чималих фізичних навантажень і вирішення фінансових питань. День астральних битв, суперництва і протистояння. Відсьогодні починається неоменія – новомісяччя й на небі з’являється тоненький серп Місяця. Енергетика дня просто вимагає від нас мобільності, рішучості, натиску. Ідеальний день для занять спортом. Виходьте на нові рубежі, проявляйте ризик. В іншому разі шампанське питиме хтось інший.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: -16,4; а найтеплішим у 1990 - +20,2.