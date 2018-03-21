Зараз несприятливі погодні умови для повноцінного життя лелек: мешканців просять бути уважними до цих птахів та підгодовувати їх Суспільство | 21-03-2018, 12:50 0 83 У Львові вчора випало 18% місячних опадів, отож снігу є надто багато, аби лелеки, які вже прилетіли, могли самостійно шукати собі їжу. Мешканців просять бути уважними до цих птахів, підгодовувати їх, а у разі пошкоджень – привезти лелеку у Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр (вул. Кубанська, 12), де про нього подбають. Правила поведінки з лелеками у такі погодні умови розповів Ігор Антахович.



«У Львові наразі лелек ми не бачили, вони не долітають до міста. Але на околицях, зокрема, в Малехові, птахи вже є. Зараз дуже важливо людям подбати про лелек, оскільки погодні умови є несприятливі для їх самостійного пошуку їжі. Однак, наголошую, що підходити до цих птахів дуже близько не можна, оскільки вони дикі і можуть вдарити людину.



Якщо лелека не пошкоджений, то немає потреби його забирати до себе чи в якесь приміщення. Варто просто поблизу очистити ділянку від снігу, насипати туди соломи, на що вже й класти птахам їжу. Лелек добре підгодовувати відходами риби, нежирного м’яса, картоплею з крупами. Це потрібно робити двічі на добу: можна ввечері та на світанку.



Якщо ж тварина пошкоджена, має якісь травми, не може самостійно рухатися, то її потрібно привезти до нас – у міський еколого-натуралістичний центр, і ми подбаємо про неї», - зазначив директор Львівського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.