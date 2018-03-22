Податкова міліція Закарпаття вилучила тютюнових виробів на 17,5 млн гривень Суспільство | 22-03-2018, 10:34 0 85 Податкова міліція Закарпаття вилучила тютюнових виробів

на 17,5 млн гривень

З початку 2018 року в Закарпатській області оперативним управлінням ГУ ДФС припинено 7 фактів незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів та виявлено 1 підпільний цех з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

Зокрема, працівниками податкової міліції протягом січня-лютого поточного року вилучено товарно-матеріальних цінностей підакцизної групи вартістю майже 20 млн гривень. Серед вилученого – майже 639 тис. пачок тютюнових виробів на суму понад 17,5 млн грн; 2000 л. лікеро-горілчаних виробів на загальну суму понад 320 тис. грн; 6 транспортних засобів, вартістю більше 1,5 млн грн.

Протягом вказаного терміну за матеріалами оперативних підрозділів у Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесено 4 кримінальні провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Варто зазначити, що податкова міліція органів ДФС краю має чіткі напрями діяльності, і працює виключно в межах, визначених законодавством. Наразі в області триває ряд оперативно-профілактичних заходів в рамках операцій «Акциз-2018» та «Рубіж-2018».

ДФС у Закарпатській області

