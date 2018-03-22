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АВТО "ЗАПРАВЛЕНЕ" ЦИГАРКАМИ
|Суспільство | 22-03-2018, 10:39
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|АВТО "ЗАПРАВЛЕНЕ" ЦИГАРКАМИ
У міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава – Руська» та "Устилуг" прикордонники завадили перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів у трьох випадках. Їх, до Польщі намагалися вивезти громадяни України. Цигарки чоловіки ховали в паливному баку, під сидінням та у чохлах автомобіля. Усього під час ретельної перевірки спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та працівників фіскальної служби виявила більш ніж 700 пачок цигарок різних торгових марок. А виявити цигарки прикордонникам допомогла службова собака Бася.
Наразі цигарки вилучені та передані працівникам ДФС.
Протягом 2017 року персоналом Львівського прикордонного загону було виявлено більш ніж 332 тисячі пачок цигарок.
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