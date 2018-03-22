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Розшукуваного грабіжника затримано на кордоні з Польщею
|Суспільство | 22-03-2018, 10:42
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|Розшукуваного грабіжника затримано на кордоні з Польщею
У пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали чоловіка, який розшукується правоохоронними органами за вчинення кримінального злочину.
Сьогодні вночі, під час перевірки документів пасажирів рейсового автобусу, що прибув на в’їзд в Україну, спрацювала база даних прикордонників. Згідно доручення уповноваженого державного органу стосовно одного з пасажирів, 26-річного громадянина України, значились відомості про його розшук за вчинення злочину, передбаченого статтею 186 Кримінального кодексу України «Грабіж».
Наразі нашого співвітчизника передано представникам Національної поліції.
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