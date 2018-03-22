Розшукуваного грабіжника затримано на кордоні з Польщею Суспільство | 22-03-2018, 10:42 0 86 Розшукуваного грабіжника затримано на кордоні з Польщею









У пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали чоловіка, який розшукується правоохоронними органами за вчинення кримінального злочину.



Сьогодні вночі, під час перевірки документів пасажирів рейсового автобусу, що прибув на в’їзд в Україну, спрацювала база даних прикордонників. Згідно доручення уповноваженого державного органу стосовно одного з пасажирів, 26-річного громадянина України, значились відомості про його розшук за вчинення злочину, передбаченого статтею 186 Кримінального кодексу України «Грабіж».



Наразі нашого співвітчизника передано представникам Національної поліції.