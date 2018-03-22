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Штаб АТО: Доба минула без порушення "тиші"
|Суспільство | 22-03-2018, 11:35
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|Минулої доби перемир'я на Донбасі дотримувалося у повній мірі.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників", - йдеться у повідомленні.
У штабі зазначили, що ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню.
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