Штаб АТО: Доба минула без порушення "тиші" Суспільство | 22-03-2018, 11:35 0 99 Минулої доби перемир'я на Донбасі дотримувалося у повній мірі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників", - йдеться у повідомленні.





У штабі зазначили, що ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню.