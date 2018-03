Скандал з витоком даних Facebook: чим це загрожує пересічному користувачеві? Суспільство | 22-03-2018, 11:43 0 156 Прогнози приголомшують: Facebook за крок від банкрутства. Акції компанії за добу подешевшали на 6 млрд доларів, а штрафи можуть сягнути і трильйонів

В мережі ширяться повідомлення з лячними заголовками, мовляв, Facebook за п’ять хвилин стане банкрутом, акції впали на 6 млрд доларів і так далі. Якщо розібратися, то все це відлуння скандалів з онлайн-втручанням Росії у внутрішнє життя країн Заходу та виходом Великої Британії з Європейського Союзу.



Днями все це засяяло новими барвами. Провідні західні ЗМІ - New York Times, The Guardian CNN - опублікували власні розслідування про те, як компанія Cambridge Analytica поцупила персональні дані 50 мільйонів користувачів Facebook і використала їх в передвиборчій кампанії Дональда Трампа. Чим обернеться таке порушення для Facebook, самого Трампа та світу загалом – судити не беремось, але в тому чого очікувати найближчим часом користувачам найпопулярнішої у світі соціальної мережі– варто розібратись.



Що ж це за скандал без російського сліду?..



Отже, як Cambridge Analytica змогла заволодіти даними з акаунтів Facebook близько 50 млн користувачів, переважно американського сегменту? Кожне з вищезгаданих видань має свою версію. За інформацією CNN, двоє співробітників компанії Facebook – Олександр Коган та Джозеф Канселлор – за допомогою підставної фірми “зливали” дані компанії Cambridge Analytica.



Натомість New York Times наводить іншу версію. Згідно з нею, російсько-американський вчений Олександр Коган, доцент Санкт-Петербурзького університету, створив додаток "thisisyourdigitallife”, нібито для дослідницьких цілей і досліджував психологічні портрети користувачів Facebook. Додатком користувались до 300 000 тисяч людей, але Когану надходили також дані зі списку друзів цих користувачів. За приблизними підрахунками, називається цифра в… 50 мільйонів акаунтів. Мовляв, це було легально і з дозволу адміністрації Facebook. Але потім Коган передав усі матеріали, в тому числі і про політичні вподобання аудиторії - компанії Cambridge Analytica.



А далі - усі схиляються до того, що результати дослідження Cambridge Analytica були використані в передвиборчій агітації Дональда Трампа на виборах 2016 року. Facebook, дізнавшись про це, висунув Cambridge Analytica вимогу: або видаляйте дані, або ми підемо в суд. В компанії їх запевнили: дані видалені. Аж раптом у березні 2018 року Facebook висвітлив свою позицію в конфлікті з Cambridge Analytica та Коганом у своєму блозі, за день до публікації розслідувань західними виданнями. Мовляв, якщо ви не видалите “крадені” персональні дані – готуйтесь до судів. Але це суспільство не заспокоїло, а навпаки, спричинило нову, найпотужнішу хвилю скандалу.



Для кого були вкрадені ці дані? В першу чергу, для штабу Дональда Трампа, який замовляв послуги Cambridge Analytica під час проведення передвиборчої компанії. Але не тільки. За інформацією The Guardian, Коган працював не лише на Cambridge Analytica. Також він отримував гранти від російського уряду на дослідження вподобань користувачів Facebook. Ось вам і друга, сильно зацікавлена і ще сильніше скомпрометована сторона – Росія...





Інтрига: чи уникне Цукерберг мільярдних штрафів?



Провина Facebook сумнівам не підлягає – компанія не змогла забезпечити захист персональних даних користувачів. Днями з'явилась інформація, що Федеральна торгова комісія США може оштрафувати Facebook, якщо виявиться, що компанія порушила правила приватності. Сума штрафу – колосальна: до 40 000 доларів за кожного (!) «вкраденого» користувача. Якщо помножити це на 50 мільйонів, вийде 2 трильйони доларів. Звідси й розмови про банкрутство, адже капіталізація Facebook – набагато нижча.



Втім, експерти сходяться на думці, що сценарій, за яким Facebook платитиме цей величезний штраф – не є реальним. Тим паче, не може йтися і про банкрутство. Зокрема, експерт "Інституту демократії ім. Пилипа Орлика" Сергій Рачинський в коментарі Укрінформу вказує, що цей скандал виник не на ринку, а в політичній сфері, тому штрафів вдасться уникнути. "Політики вважають Facebook найпотужнішим інструментом у політичній боротьбі. Саме через це вони його бояться. Це побоювання і викликало таку негативну реакцію політичного середовища США. Чи доведуть вони компанію до банкрутства? Скоріше всього, ні. Але тиск на компанію і на Марка Цукерберга особисто буде посилюватися", - вважає Сергій Рачинський.





Сергій Биков, експерт Інституту публічної політики та консалтингу "Інполіт", коментуючи Укрінформу можливі наслідки цього скандалу для Facebook не бачить причин для занепокоєння, хоча вважає, що менеджмент соцмережі має винести собі урок. "Падіння вартості акцій Facebook створить умови для їх продажу та збитків акціонерів. У подальшому, якщо Facebook не перегляне власну політику, він ризикує втратити близько 10% користувачів у світі", – вважає експерт.





Керівник digital-напрямку комунікаційної агенції Friends of Brands Олександр Буянкін також стверджує, що репутація Facebook після скандалу похитнеться. “Facebook не єдина соцмережа у світі. Через втрату репутації може початися міграція аудиторії до інших соціальних мереж або до месенджерів. Той-таки Telegram побудував свою маркетингову кампанію на запевненні аудиторії у гарантованій безпеці приватних даних. Хоча б одне рішення суду, яке підтвердить незаконність передачі даних від Facebook, не лише повалить рівень капіталізації, а й позбавить компанію Цукерберга «живих» грошей через відхід рекламодавців до інших платформ. Найбільші з них навіть не чекатимуть міграції аудиторії, їх рекламні відділи припинять роботу з Facebook, щоб самим уникнути можливих репутаційних втрат", - припускає експерт.



“Проте є нюанс щодо вини Facebook. Наприклад, можна довести, що за допомогою даних, які збирає компанія, росіяни вплинули на хід президентської кампанії Трампа чи на рішення щодо Brexit. Але це не завдасть компанії непоправних втрат, швидше зацікавить інших рекламодавців. Важливо довести, що дані були отримані саме незаконно. У Штатах діє система “opt out”, тобто всі дані користувача за замовчуванням доступні компанії. Вона може розпоряджатися ними, наприклад, продавати, якщо користувач не заборонив їй цього робити. Тож майже будь-хто з грошима та інтересом до таких даних може їх отримати. Довести вину Facebook в цих умовах буде складно”, - резюмує Олександр Буянкін.



Витокам персональних даних запобігти можна і власноруч



Скандал навколо витоку персональних даних з Facebook ще не закінчився, тому оцінювати всі наслідки поки що рано. Але експерти вважають, що Facebook в найближчому майбутньому все далі відходитиме від «політики». “Facebook буде намагатися уникнути прямого конфлікту з політичним середовищем в США, а отже, продовжить експериментувати з алгоритмами формування стрічки новин для користувачів. Останні зміни на користь поширення "місцевих новин" явно свідчать про намагання соціальної мережі деполітизуватися”, - вважає Сергій Рачинський.





“Для користувачів соціальної мережі поточна ситуація не матиме особливого значення. Звичайно, це впливає негативно на імідж компанії. Але ж мільярди людей щодня користуються Facebook не завдяки його іміджу, а завдяки функціоналу! І це запорука того, що поточна проблема не матиме серйозних довгострокових наслідків для Facebook”, - погоджується венчурний аналітик, компанії ILAG В’ячеслав Фокін.



Українського сегменту Facebook конфлікт поки що не зачепив. Але це не означає, що нема про що хвилюватись, адже схожу технологію можуть використати і проти нас. “Не варто забувати, що Україна на порозі виборів, а це означає, що активні користувачі українського Facebook також можемо опинитись «на радарі», але вже місцевих «мисливців» за суспільною думкою. Наприклад, нещодавно по Facebook “гуляла” інформація про те, що була зламана база даних авіакомпанії МАУ – тобто доступ до наших даних під загрозою. Де вибухне – поки що невідомо, треба бути насторожі” - зазначає експерт компанії “Same & Friends” Олена Дальська.



“Для користувачів Facebook та інших соціальних мереж ця історія має стати повчальною: ніхто не захистить ваші дані, якщо ви самі не потурбуєтесь про це. Ймовірно, витік стався при проходженні користувачами тесту на визначення рис особистості. Тести все більше набирають популярності в мережі. Користувачі радо їх проходять, щоб дізнатися «ким вони були у минулому житті» та «на яку знаменитість подібні», навіть не підозрюючи, що в цей же момент їхні персональні дані поповнюють величезні бази, що мають надзвичайну цінність для маркетингових і, як показує історія з Cambridge Analytica, навіть політичних цілей. Тому варто не особливо довіряти підозрілим компаніям-виробникам різних програм чи додатків та дійсно ознайомлюватися з політикою захисту даних перед тим, як натиснути «I agree». А відсутність будь-якої політики захисту даних, коли вас навіть не запитують про згоду на їх збирання, само по собі може сигналізувати про небажаність роботи з таким додатком”, - резюмує Олександр Мельник, юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери».



Українським користувачам Facebook треба особливо прискіпливо стежити за безпекою своїх персональних даних. Адже вони незабаром можуть стати легкою здобиччю не лише українських політтехнологів, а, що небезпечніше, російських. І нехтування правилами безпеки може мати тяжкі наслідки не лише для вас особисто, а й для всієї країни.



Микола Романюк, Київ