ESA запустить телескоп для вивчення атмосфер екзопланет Суспільство | 22-03-2018, 11:46 0 153 Європейське космічне агентство має намір запустити телескоп ARIEL, призначений виключно для вивчення атмосфер екзопланет.

Як повідомляє DT, попередньо запуск запланований на 2028 рік.



ARIEL повинен вивчити більше тисячі відомих планетних систем і виявити зв'язок між атмосферами небесних тіл і навколишніми об'єктами. Наприклад, астрономи зможуть дізнатися, чи залежить склад газової оболонки планети від типу материнської зірки.



Дослідження планується проводити за допомогою спектрографа, який буде реєструвати спектр планети під час транзиту — проходження диском світила. Також телескоп спробує уточнити температуру планети, оцінюючи зміну потоку випромінювання, що випускає зірка, коли небесне тіло рухається позаду.