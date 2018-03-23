«Audi» та «Ford» з підробленими VIN-номерами виявлено на кордоні Суспільство | 23-03-2018, 11:32 0 83 Дві іномарки з невідповідністю номерів кузовів виявили співробітники прикордонного відомства в пунктах пропуску минулої доби.



Так прикордонники Чернігівського загону в пункті пропуску «Нові Яриловичі» виявили невідповідність номера кузова легкового автомобіля «Audi» російської реєстрації з даними зазначеними в реєстраційних документах. Іномаркою 1985 року випуску громадянин Росії прямував до Білорусі.



А на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Грушів» правоохоронці Львівського загону також задокументували невідповідність номера кузова легкового автомобіля «Ford» 1998 року випуску польської реєстрації. Наш співвітчизник слідував зазначеним транспортним засобом до України.



На обох порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах). Транспортні засоби вилучено працівниками ДФС. Матеріали адміністративних справ передано співробітникам Національної поліції.





