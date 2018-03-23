В АТО триває друга доба дотримання "тиші" Суспільство | 23-03-2018, 11:33 0 81 Впродовж минулої доби режим повного припинення вогню російсько-окупаційними військами дотримувався у повній мірі. Обстрілів наших укріплень не зафіксовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за добу від 22 березня.



Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня "всеохоплюючого перемир’я" та Мінських угод, зазначають у штабі.



Ситуація на лінії розмежування сторін перебуває під надійним контролем наших захисників.



Як повідомлялося, востаннє обстріли укріплень ЗСУ було зафіксовано 20 березня.