Прихильники об'єднання Молдови з Румунією готують мітинг у Кишиневі Суспільство | 23-03-2018, 11:37 0 108 Уніоністи (прихильники об'єднання Молдови з Румунією) проведуть у неділю, 25 березня, в центрі молдавської столиці численний мітинг, приурочений до 100-річчя входження Молдови до складу Румунії.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.



«Донині свою участь у мітингу підтвердили колишній президент Румунії Траян Бесеску, лідер Націонал-ліберальної партії Румунії Людовік Орбан, а також керівники молдавських політичних сил - Партії Національної єдності (лідер - екс-міністр оборони Молдови Анатол Шалару) і Націонал-ліберальної реформаторської партії під керівництвом екс-депутата парламенту Молдови Анни Гуцу", - пишуть ЗМІ.



Крім цього, в заході візьмуть участь один з керівників Бухарестської адміністрації Костянтин Кодряну, представники молдавської громадськості.



Планується, що в мітингу візьмуть участь більш як 50 тисяч осіб.



Як повідомлялося, згідно з історичними даними 27 березня 1918 року депутати Державної ради (Сфатул Церій) Молдавської Демократичної республіки одноголосно проголосували за входження країни (територія між Прутом і Дністром) до складу Румунії.



Молдова знаходилася у складі Румунії до 1940 року, коли після ультиматуму радянської влади румунська армія і жандармерія залишили територію між Прутом і Дністром, а 2 серпня того ж року була утворена Молдавська РСР.



У серпні 1991 року депутати парламенту Молдови прийняли Декларацію про незалежність і про вихід зі складу СРСР.