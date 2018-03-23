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Прихильники об'єднання Молдови з Румунією готують мітинг у Кишиневі

Суспільство | 23-03-2018, 11:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    
Уніоністи (прихильники об'єднання Молдови з Румунією) проведуть у неділю, 25 березня, в центрі молдавської столиці численний мітинг, приурочений до 100-річчя входження Молдови до складу Румунії.
Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

«Донині свою участь у мітингу підтвердили колишній президент Румунії Траян Бесеску, лідер Націонал-ліберальної партії Румунії Людовік Орбан, а також керівники молдавських політичних сил - Партії Національної єдності (лідер - екс-міністр оборони Молдови Анатол Шалару) і Націонал-ліберальної реформаторської партії під керівництвом екс-депутата парламенту Молдови Анни Гуцу", - пишуть ЗМІ.

Крім цього, в заході візьмуть участь один з керівників Бухарестської адміністрації Костянтин Кодряну, представники молдавської громадськості.

Планується, що в мітингу візьмуть участь більш як 50 тисяч осіб.

Як повідомлялося, згідно з історичними даними 27 березня 1918 року депутати Державної ради (Сфатул Церій) Молдавської Демократичної республіки одноголосно проголосували за входження країни (територія між Прутом і Дністром) до складу Румунії.

Молдова знаходилася у складі Румунії до 1940 року, коли після ультиматуму радянської влади румунська армія і жандармерія залишили територію між Прутом і Дністром, а 2 серпня того ж року була утворена Молдавська РСР.

У серпні 1991 року депутати парламенту Молдови прийняли Декларацію про незалежність і про вихід зі складу СРСР.
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