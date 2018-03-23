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Генерал США вказав на помилки Заходу на початку агресії РФ в Україні

Суспільство | 23-03-2018, 11:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 121 121    
Колишній командувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал Філіпп Брідлав вказав на помилки Заходу на початку агресії Кремля в Україні.
Про це йдеться у відео, яке виклав Голос Америки.

Брідлав закликав американський уряд сформувати конкретну політику з протидії гібридній агресії Москви та серйозніше ставитися до кібер-небезпек.

“Коли Росія прийшла у Крим, а потім на Донбас, вона очевидно значно переважала на тих територіях за кількістю війська. Якби всі в НАТО кинулись тоді, все могло швидко змінитися. Натомість ми бачили кампанію, яка почалася негайно з дуже агресивною риторикою — включно із безвідповідальними балачками про ядерне озброєння, щоб вплинути на ухвалення рішень на Заході”, - сказав американський генерал.


За словами Брідлава, російське втручання в американські вибори президента у 2016 році — це симптом гібридної війни проти країн Заходу.

“Росія використовує кібертактику та дезінформацію разом із традиційними військами, щоб натиснути на опонентів. Щоб ефективно протистояти цьому втручанню ми повинні розуміти масштаб російської гібридної війни. Ми маємо сприймати це як комплексну проблему”, - веде далі Брідлав.

За його словами, США “не можуть просто зайняти “жорстку позицію” у відповідь на втручання у вибори”.

“Натомість ми повинні вжити кроків проти російської гібридної війни в усіх її аспектах”, - наголосив він.

На це екс-асистент глави Пентагону з питань спецоперацій Майкл Лампкін зауважив - “у нас є оркестр, але немає диригента”.

“Має бути одна особа, яка несла би відповідальність за зусилля американського уряду в інформаційному просторі”, - зазначив він.
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