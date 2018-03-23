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23 березня: народний календар і астровісник

Суспільство | 23-03-2018, 11:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    

23 березня: народний календар і астровісник
Нині Василіси та Кодрата; як уникнути паводку, що віщують сині хмари і чи варто в будь-якому збігові обставин шукати «знаки долі».
Сьогодні церква вшановує пам’ять Кодрата, Василіси, та інших Коринфських мучеників. У Кодрата було дуже важке життя. Народився він у пустелі, куди втекла його мати-християнка від переслідувань. Народивши сина, сама вона невдовзі померла. Хлопчик вижив, його знайшли добрі люди й виховали у християнській вірі. Згодом він вивчився на лікаря, зажив слави вправного цілителя, але жити в місті не захотів і став пустельником. У нього було чимало друзів і послідовників, які провідували його в пустелі. Згодом, коли почалася нова хвиля репресій проти християн, Кодрата та інших віруючих схопили, піддали неймовірно жорстоким тортурам і стратили. Всі вони були причислені до лику святих.

В народі цей день називали Василісою – весняних вод повелителькою. Василіса знала таємницю того, як уникнути паводків. Таму селяни зверталися до неї, просячи допомоги від великої весняної води. Наші пращури також вважали, що на Василіси добре ловиться риба, особливо плітка. Існували прикмети і на погоду. Сині хмари, що стрімко рухалися по небу, віщували тепло й дощ. Деякі прикмети не віщували нічого доброго: «Холод і вітер у спину – не вижити в зиму» (тобто, рік може бути голодним).

Іменинники нині Галина, Віктор, Павло, Ніка, Анастасія, Василіса.

Сьогодні не тільки 7 місячна доба, але й п’ятниця. Місяць продовжує залишатись у Близнюках, що спонукатиме до надактивного спілкування. Здебільшого воно буде поверхневим, втім не позбавленим певного шарму й дещиці гармонії. Головне, уникайте болючих і глибоко інтимних тем, а також руйнівних злості, заздрощів і брехні. Істина може критися будь-де, хоча й не обов’язково в купі гною. Зросте інтерес до всього таємного, завуальованого, а збіг обставин може видатись віщим. Вдалий і позитивний день для всіх, хто налаштований позитивно до світу і до людей.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році: -17,3; а найтеплішим у 1913 - +20,4.
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