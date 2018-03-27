До 2050 року в українських водоймах може зникнути риба

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 27/03/2018 26 березня: народний календар і астровісник...>> Цукерберг вибачився перед користувачами Facebook у Британії і США...>> Як обрати лікаря. Інфографіка...>> Правозахисники проаналізували мову ворожнечі в ЗМІ окупованого Криму...>> Українська силачка виграла два "золота" у Кубку Польщі...>> Ломаченко подарував Роналду свої рукавички...>> Кінець «золотого» покоління...>> Донбас на Закарпатті: місія неможлива...>> ГРД припиняє участь у "конвеєрі" з кваліфікаційного оцінювання суддів...>> Путін готовий на поступки в питанні Донбасу - ЗМІ...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія...
 >>> 
Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі...
 >>> 
Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На кордоні з Румунією виявили приховані мобільні телефони...
26-03-2018, 11:57  >>> 
Хабар у розмірі 800 злотих, 50 євро та 1100 гривень зафіксовано на кордоні з Польщею...
26-03-2018, 11:55  >>> 
Викрадену в Іспанії «Toyota» затримано на кордоні з Польщею...
26-03-2018, 11:55  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Як обрати лікаря. Інфографіка...
26-03-2018, 12:24  >>> 
Місцева влада має щомісяця звітувати уряду про "Доступні ліки" - Супрун...
07-03-2018, 14:32  >>> 
«Пік спалаху захворювання на кір у Львові минув», - О. Баворовська...
06-03-2018, 07:22  >>> 

До 2050 року в українських водоймах може зникнути риба

Суспільство | 26-03-2018, 11:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 175 175    
До 2050 року в українських водоймах може зникнути риба


І це проблема не тільки вітчизняних водойм, а й світового рівня. Так як рибні запаси в Світовому Океані вкрай виснажені. Виною цьому: браконьєрство, надмірний промисловий вилов і забруднення навколишнього середовища. Експерти організації посилаються на дані Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), які говорять, що 90% морських рибальських промислів вже освоєно. З них 60% активно використовуються, а запаси ще 30% виснажені або близькі до цього.



В українських водоймах, в основному, загроза перелову, нависла над хижою річковою рибою. Саме її популяція сьогодні особливо чутлива і потребує відновлення.



За твердженням вчених 90 відсотків видів великих хижих риб вже ніколи не зможуть відновитися до колишньої чисельності - в тому числі, щука, судак, сом.



Так, і зграї мирної «білої» річкової риби сильно зменшилися. За даними фахівців Інституту зоології ім.Шмальгаузена, традиційного для українських водойм ляща в порівнянні з 1991 роком залишилося не більше 25%, сазана, жереха 10%. А таки види, як чехоня та линь стали дуже рідкісними.



Рибні ресурси в Чорному морі серйозно підірвані. Особливо це відчуває на собі прибережний лов. Забруднення промисловими і побутовими стоками, нераціональне ведення рибного господарства і неналежна охорона водних живих ресурсів поставили багато видів риби на грань виживання. В першу чергу це торкнулося цінних видів риби: чорноморська камбала катран, скумбрія, сарган, кефалеві види, морський судак ... Значної шкоди завдає і браконьєрство, яке за останні роки досягло загрозливих масштабів, придбавши ознаки організованої злочинності. Зараз вітчизняні браконьєри виловлюють залишки вимираючих представників осетрових риб.



Азовське море - це світова рибна перлина, яка ще недавно в 6,5 разів перевершувала за рибопродуктивністю Каспійське море. Українські екологи стверджують, ще нещодавно рибні запаси здавалися практично невичерпними, проте сьогодні загибель Азовського моря здається неминучою через безперервне варварське знищення риби. Для вилову у повноцінному промисловому масштабі залишилось лише три види риби: тюлька, бичок та хамса, інші виловлюються в мізерній кількості.



В останнє видання Червоної Книги України, в 2009 році, увійшло понад 70 видів вітчизняної аборигенної риби, як зникаючі види.



- Дуже важливо про це пам'ятати під час нересту, який буде проходити на наших водоймах в період з 1 квітня по 9 червня (включно) 2018 року, - закликають в Асоціації рибалок України - У цей відповідальний для риби час необхідно бути особливо уважними до навколишнього нас природного середовища, дотримуватись Правил рибальства. Якщо ви стали свідком правопорушення на воді, просимо невідкладно повідомляти про це в природоохоронні та правоохоронні структури. Адже від того як пройде нерестова компанія залежить майбутнє наших водойм і кількість риби в них!



Все в природі взаємопов'язано. Зникне риба водойми перетворяться на затхлі мертві канави…



Але це ще не всі втрати, які будуть чекати людей через 30 років, якщо вони не змінять своє ставлення до природи. За помірним прогнозом ООН, до 2050 року населення Землі збільшиться на третину - до 9 мільярдів чоловік. І це ще помірний варіант розвитку подій. Якщо способи виробництва їжі і харчові переваги людей не зміняться, то людство зіткнеться з браком продовольства. Зараз для потреб сільського господарства використовується 50 відсотків земель, де можливо виростання рослинності. Через надмірне використання грунту він виснажуються і забруднюються. Плюс поверхневі води (озера, річки, болота) і океани забруднюються величезною кількістю добрив. А виробництво і транспортування їжі є причиною 30 відсотків всіх антропогенних викидів парникових газів, що веде до зміни клімату.



- Так що, сільське господарство має стати відповідальним, його потрібно вести екологічно сталими способами – говорить голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - А для того, щоб з світового океану не зникла риба, потрібно зберігати її природні місця існування. В першу чергу – природні нерестовища. Не вирубувати ліс вздовж річок, не забруднювати самі водойми і прибережну водоохоронну зону. Рибалки повинні дотримуватися правил рибальства на водоймах, не допускати браконьєрства. У наш час природа дуже вразлива до господарської діяльності, вона стала залежною від людини. Тому не треба забувати про відродження практики штучного зарибнення внутрішніх водойм та морів аборигенними видами риби.



Темі відповідального ставлення людини до природи була присвячена в 2018 році Година Землі, традиційно організована WWF. Вона пройшла в різних країнах світу. Година Землі відбулася 25 березня о 20:30. Організація закликала її учасників вимкнути світло і побутові електроприлади на одну годину в знак небайдужості до майбутнього планети.



ФОТО матеріали https://fex.net/910111013410?tab=image



Прес служба Асоціації рибалок України
   Новини по темі: Суспільство
26 березня: народний календар і астровісник...
26-03-2018, 12:27  >>> 
Правозахисники проаналізували мову ворожнечі в ЗМІ окупованого Криму...
26-03-2018, 12:22  >>> 
Бойовий досвід українців не має аналогів у світі – майор НАТО...
26-03-2018, 12:14  >>> 
Пожежа в російському Кемерові: пропала 41 дитина...
26-03-2018, 12:12  >>> 
Доба в АТО: бойовики гатили на усіх напрямках, загинув один воїн...
26-03-2018, 12:04  >>> 
26 березня. Пам’ятні дати...
26-03-2018, 12:01  >>> 
ОТГ з Львівщини за приростом власних доходів стала другою по Україні...
26-03-2018, 11:56  >>> 
   АктуальноАктуально
Донбас на Закарпатті: місія неможлива...
26-03-2018, 12:19  >>> 
ГРД припиняє участь у "конвеєрі" з кваліфікаційного оцінювання суддів...
26-03-2018, 12:18  >>> 
Адвокат Савченко повідомив, коли подадуть апеляцію на арешт...
26-03-2018, 12:07  >>> 
   ПолітикаПолітика
Путін готовий на поступки в питанні Донбасу - ЗМІ...
26-03-2018, 12:14  >>> 
"Оливкова гілка": Ердоган розповів про подальші плани...
26-03-2018, 12:13  >>> 
Сьогоднішня політична ситуація ввійде в історію як казус Савченко – Безсмертний...
26-03-2018, 11:51  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Цукерберг вибачився перед користувачами Facebook у Британії і США...
26-03-2018, 12:25  >>> 
У Львові відбувся національний податковий форум з трансфертного ціноутворення...
26-03-2018, 11:49  >>> 
Cудом вкотре підтримано позицію органів фіскальної служби на суму 16,7 млн.гривень...
26-03-2018, 11:49  >>> 
   СуспільствоСуспільство
26 березня: народний календар і астровісник...
26-03-2018, 12:27  >>> 
Правозахисники проаналізували мову ворожнечі в ЗМІ окупованого Криму...
26-03-2018, 12:22  >>> 
Бойовий досвід українців не має аналогів у світі – майор НАТО...
26-03-2018, 12:14  >>> 
   ВладаВлада
Кубів хоче змінити механізм відбору керівників найбільших держпідприємств...
28-02-2018, 13:22  >>> 
Порошенко сьогодні скликає прес-конференцію...
28-02-2018, 13:17  >>> 
Порошенко звільнив Романова з посади голови Укроборонпрому...
13-02-2018, 10:58  >>> 
   КультураКультура
«боженька» 16+ алегорична комедія...
21-03-2018, 12:40  >>> 
Код Горянської ротонди...
19-03-2018, 12:37  >>> 
В Івано-Франківську вперше покажуть ризу чудотворної ікони...
19-03-2018, 12:36  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:27 26 березня: народний календар і астровісник
12:25 Цукерберг вибачився перед користувачами Facebook у Британії і США
12:24 Як обрати лікаря. Інфографіка
12:22 Правозахисники проаналізували мову ворожнечі в ЗМІ окупованого Криму
12:22 Українська силачка виграла два "золота" у Кубку Польщі
12:21 Ломаченко подарував Роналду свої рукавички
12:20 Кінець «золотого» покоління
12:19 Донбас на Закарпатті: місія неможлива
12:18 ГРД припиняє участь у "конвеєрі" з кваліфікаційного оцінювання суддів
12:14 Путін готовий на поступки в питанні Донбасу - ЗМІ

   Анонси
У Львові відбудеться ХVIII Всеукраїнський турнір з легкої атлетики пам'яті Ярослава Тягнибока...
21-02-2018, 11:24  >>> 
АНОНС: У Львові розпочалась громадська кампанія "Стоп наркотик"...
14-02-2018, 12:28  >>> 
29 січня 2018...
29-01-2018, 11:42  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования