Журналісти видань республіки Польща відвідали Міжнародний центр миротвочості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Суспільство | 26-03-2018, 11:47 0 75 Журналісти видань республіки Польща відвідали Міжнародний центр миротвочості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного



Упродовж дня головний редактор польсько-українського Інтернет порталу polukr.net Даріуш Матерняк, та головний редактор спеціалізованого аналітичного військового видання Defence 24 Юліуш Сабак ознайомлювались зі структурою та особливостями проведення багатонаціонального військового співробітництва у Міжнародному центрі миротвочості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вони мали змогу спостерігати за заключною фазою батальйонних тактичних навчань, які стали своєрідним підсумком 55-денної підготовки військовослужбовців однієї з бригад ОК «Захід» за програмою JMTG-U. Поспілкуватись з представниками найчисельніших військових контингентів інших країн, які знаходяться зараз на полігоні.

— Що стосується мене, то я особисто хотів побачити, яким чином відбувається тактична підготовка, коли в ній беруть участь представники різних країн, умови, в яких працюють та живуть військовослужбовці різних країн, як відбувається між ними співпраця, як налагоджений побут, — поділився Даріуш Матерняк. — На мою думку Україна створила ідеальні умови для подібного міжнародного обміну досвідом у військовій сфері.

За словами журналістів дуже багато поляків цікавляться аспектами створення та життя багатонаціонального військового об’єднання: Литовсько-Польсько-Української бригади. Будь-які публікації на цю тему викликають жваву цікавість у пересічних громадян Республіки Польща і не тільки. Журналісти розповіли про втручання та спроби російських, так званих, «ботів» або «Інтернет тролів» впливати на думку громадян Польщі. Наприклад, під публікаціями, що стосуються добросусідських стосунків між Польщею та Україною або під матеріалами про партнерство як політичне, економічне чи військове відразу починають масово з’являтись негативні коментарі нібито від пересічних поляків. Однак, за досить не складним комп’ютерним аналізом вдається відслідкувати, що всі ці користувачі знаходяться на території Росії. Таким чином країна агресор намагається посіяти зерно ворожнечі між нашими народами.

— Але ми чітко розуміємо, що співпраця між нашими країнами є дуже важливою особливо в такий складний період як зараз, — продовжив Даріуш Матерняк. — І дуже позитивно, що ми маємо такий приклад міжнаціонального військового партнерства та співпраці. Бо це дозволяє унікальний армійський досвід, яким володіє кожна з наших армій, перетворити на спільні знання і навички. Все це дає можливість краще реагувати на агресивні збройні виклики.

Також польські журналісти виказали бажання продовжувати та поглиблювати співпрацю між нашими країнами на медійному рівні.

— Коли у 2014 році в Україні розпочалась війна — це викликало жваву цікавість польських медійників, — розповів Юліуш Сабак. — Проте зараз кількість публікацій дещо зменшилась. Хоча співпраця між нашими країнами поглиблюється. І про це потрібно розповідати більше, готувати цікаві матеріали. Переконаний, що в Польщі є люди, які не знають про Польську військову місію в Україні. Але це — цікавий позитивний приклад співпраці про який потрібно розповідати всюди.

На думку польських журналістів інформаційній війні потрібно приділяти так само багато уваги як і справжнім бойовим діям. Бо поразка в ній призводить не лише до втрати території, але й до втрати людьми своєї національної та соціальної ідентичності. А для цього потрібно якнайбільше розповідати людям правду про конкретні факти і події. Адже саме правда може розвіяти міфи та фейки, що продукуються кремлівськими пропагандистами. І ця правда стає сильнішою, якщо об’єднати зусилля різних країн.



Тарас ГРЕН